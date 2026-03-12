Guardiola, señalado tras la derrota contra el Madrid: "Su apuesta fracasó estrepitosamente"

El Manchester City se vio totalmente superado por el Real Madrid en su visita al Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la Champions League. El equipo inglés, que partía como favorito sobre todo por las múltiples ausencias por lesión en el conjunto blanco, terminó recibiendo una inesperada goleada que prácticamente le obliga a decir adiós de la máxima competición continental.

El Madrid fue capaz de sentenciar el partido, y virtualmente la eliminatoria, en la primera mitad. Aunque en los primeros minutos el City tuvo aproximaciones de cierto peligro, Federico Valverde se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa 'skyblue'. El centrocampista uruguayo fue totalmente incontrolable y anotó un 'hat trick' para dejar al City en la lona.

Tras esta nueva derrota, muchas de las miradas se centraron en Pep Guardiola. El técnico catalán innovó en su once para intentar asaltar el Bernabéu, y lo cierto es que le salió rematadamente mal. El ex del Barça o Bayern de Múnich decidió alinear a cuatro delanteros, Haaland, Savinho, Doku y Semenyo, y vaciar el centro del campo con tan solo Rodri acompañado de un Bernardo Silva muy ofensivo.

Este planteamiento, pensado para hacer daño a la zaga madridista, no funcionó y partió al equipo inglés en más de una ocasión. De esta manera, el Real Madrid pudo hacer mucho daño en las transiciones, sobre todo de la mano de Valverde, autor de los tres tantos. Evidentemente, cuando una decisión de este calibre no sale como se espera, las críticas no tardaron en llegar.

Pep Guardiola, en el Bernabéu / Agencias

En Inglaterra se ha puesto el foco en Pep Guardiola por abandonar su habitual sistema y hacer este planteamiento ofensivo. Por ejemplo, The Sun carga contra el técnico catalán y apunta que "tuvieron suerte de no ir perdiendo cuatro goles después del partido de ida". "Y su apuesta por elegir cuatro atacantes fracasó estrepitosamente en una primera mitad de ensueño para el equipo local", agregan.

BBC Sport también critica el planteamiento de Guardiola en el Bernabéu: "El Real Madrid le hizo pagar un alto precio a Guardiola por su ambición, y ahora el City se enfrenta a la eliminación de la Champions League en sus manos por tercera temporada consecutiva", mientras le da únicamente un 9,4% de posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

“Pep Guardiola se equivoca terriblemente en sus tácticas y el City es destrozado por el Real Madrid”, tituló el diario británico The Telegraph. Y The Times siguió con la misma línea: “El vulnerable City se ve sacudido por el hat-trick de Valverde, mientras que la apuesta de Guardiola sale mal”.

Lo cierto es que, con esta derrota, Pep Guardiola se ha convertido en el entrenador que más veces ha perdido contra el Real Madrid en la Champions League con un total de seis. En ese sentido, en Inglaterra no entiende porque subestimó esta vez al conjunto blanco y realizó un planteamiento tan ofensivo en un partido de ida. Todavía queda la vuelta en el Etihad, pero todo apunta a que el Manchester City se despedirá de la competición europea...