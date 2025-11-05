CHAMPIONS LEAGUE
Guardiola recupera a su 'mago': "Lo hemos echado mucho de menos"
El técnico catalán se deshizo en elogios hacia Phil Foden tras su excelente actuación en la Champions League
El Manchester City venció con contundencia al Borussia Dortmund en el Etihad Stadium. Pese a los tantos de Haaland y Cherki, el protagonismo fue para Phil Foden, que anotó en dos ocasiones y completó una excelente actuación sobre el césped.
En ese sentido, Guardiola elogió el rendimiento del jugador inglés en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Yo diría que ya ha alcanzado su mejor nivel. No necesita estar más cerca. ¿Cuántas veces hemos visto ese gol de Phil, verdad? Esa generosidad en el esfuerzo, pero especialmente en el último tercio del campo. Lo hemos echado mucho de menos...".
Además, se pronunció sobre un posible regreso de Foden a la selección inglesa. "Thomas [Tuchel] sabe perfectamente lo bueno que es Phil Foden y estoy bastante seguro de que hará lo mejor para su nuevo país".
Sobre la ausencia de Rodri una vez más, Guardiola señaló que "no es nada peligroso ni grave, pero aun así es más una medida de precaución que otra cosa".
Las palabras de Foden
También habló Foden tras el partido de buen momento de forma: "Me encanta. Solo necesito jugar con una sonrisa en la cara, y lo estoy haciendo. Obviamente, el año pasado fue duro para todos, no solo para mí".
"Hay una nueva unión esta temporada y hoy se pudo ver que el Dortmund causó algunos problemas, un gran equipo, pero nos mantuvimos fieles al plan. Los superamos con nuestro talento en ataque y eso es lo que queremos intentar", agregó.
Asimismo, el inglés opinó sobre si el City está siendo subestimado esta temporada. "Si lo están, realmente no nos preocupa. Simplemente tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y seguir sumando puntos. Esa unión es fundamental", apuntó.
