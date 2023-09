Guardiola: "La primera Champions es la más difícil"

"Ahora será más sencillo", afirmó el técnico catalán antes de enfrentarse al Estrella Roja de Belgrado en el primer partido de la fase de grupos El Manchester City es favorito a repetir título, algo que solo ha conseguido el Real Madrid desde el cambio de formato en 1992

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que a partir de ahora la Champions League será "más fácil", porque la más difícil de ganar es la primera. El City conquistó la temporada pasada la primera Champions de su historia al vencer al Inter de Milán por 1-0 en Estambul, por lo que esta campaña son favoritos a repetir título, algo que solo ha conseguido el Real Madrid desde el cambio de formato en 1992.

"Ahora será más sencillo. La más difícil de ganar será la primera", dijo Guardiola antes de enfrentarse al Estrella Roja de Belgrado en el primer partido de la fase de grupos. "Para nuestro club ganar la Champions League es increíble, pero si lo miras en perspectiva, ¿cuántos clubes han ganado la Champions? Muchos. Así que no hemos hecho nada especial con solo una, aunque estemos inmensamente orgullosos de ello", añadió el técnico catalán.

Guardiola, que ya tiene tres Champions como entrenador, afirmó que no ha vuelto a ver la final del año pasado contra el Inter, decidida por un tanto de Rodrigo Hernández: "No he visto el partido, nada de nada. Tenía la sensación de que eran un equipo muy fuerte y lo demostraron. Fue un encuentro cerrado, demostraron que eran fuertes y que pueden ser un candidato de nuevo, aunque hay además otros grandes equipos".