Guardiola se prepara para el Madrid: "Es el rey de la competición"

El Manchester City evitó el bochorno en Champions League tras ganar en la última jornada al Brujas. Los mancunianos se metieron prácticamente sobre la bocina en la próxima ronda de la competición tras remontar al conjunto belga, aunque el conjunto de Guardiola sigue dejando malas sensaciones en todos los aspectos...

El técnico de Santpedor se mostró aliviado de poder superar la fase de liguilla de la Champions: "Lo hemos conseguido. Estamos ahí. En dos semanas estaremos mejor que ahora porque vuelven nuevos jugadores. Nos faltó la chispa y creo que Savinho nos ayudó como toda la temporada. ¡Estuvo increíble! Cambió el partido porque después de cinco o diez minutos creó dos o tres córners, nuestra afición reaccionó y tuvimos ocasiones...", explicó Guardiola.

¿Contra los reyes de la competición?

Lo cierto es que el Manchester City, a pesar de la victoria, sigue acumulando muchos problemas desde la trágica lesión de Rodri. Guardiola parece tener claro uno de los aspectos a cambiar de su plantilla: "Somos un equipo viejo; Kevin De Bruyne tiene 34 años, Ilkay Gündogan tiene 33, Mateo Kovacic... y no tenemos sustitutos, por lo que juegan muchos minutos.

El conjunto mancuniano deberá enfrentarse a Bayern de Múnich o Real Madrid en la ronda previa a los octavos de final de la Champions: "No sé si están contentos de jugar contra nosotros. Real Madrid o Bayern Munich; uno es el rey de la competición, el otro es quizás el segundo o tercer rey de la competición. Tienen más experiencia que nosotros. El Madrid tal vez haya tenido problemas, pero en los últimos partidos han vuelto a los resultados, por la forma en que juegan. El Bayern Munich está haciendo una temporada increíble hasta ahora con Kompany...", explicó Guardiola.

El técnico de Santpedor es alguien directo y ha admitido que, ahora mismo, su equipo no es candidato a ganar la Champions: "Ahora mismo, no... El año que ganamos, siempre pensé que íbamos a ganar la Champions League. Soy muy pragmático y la realidad es la realidad. Si tuviéramos que jugar mañana, sería complicado. Pero dentro de dos semanas no sé cómo estará el rival... Vamos a prepararnos bien, a estar en forma y veremos qué pasa. Estoy seguro de que lo intentaremos, crearemos problemas contra el Real Madrid o el Bayern de Múnich. Estoy seguro de que podemos hacerlo", reconoce.

Sobre el nuevo formato de la Champions League, Guardiola no esconde su opinión: "Diría que no me gusta porque hemos sufrido mucho, ¡pero me gusta! Como espectador, en el último partido, cuántas cosas, nadie está seguro, equipos importantes pueden quedar fuera, ¡y es bonito!", finaliza.