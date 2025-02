Guardiola, pesimista para la 'final' contra el Madrid: "Tenemos menos de un 1% de posibilidades de pasar"

Pep Guardiola es una de las muestras más sólidas de que, en el fútbol, solo vale el presente. El de Santpedor, que atesora cuatro ligas consecutivas y fue el artífice de la primera y única Champions de la historia del Manchester City, está cuestionado en Inglaterra por su mala temporada pese a cambiar el rumbo del torneo inglés con su fútbol, que todos querían replicar por su excelencia.

Sin embargo, la goleada contra el Newcastle (4-0), rival directo en la Premier en la pelea por los puestos europeos, permite pensar en positivo de cara a la vital vuelta del play-off de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Después de caer ante el Real Madrid en el Etihad (3-2), los cityzens se juegan prácticamente toda la temporada a una bala.

Las opciones del City para pasar, según Guardiola

Siempre es más fácil encarar un partido trascendental tras un buen triunfo, pero Guardiola no mostró su cara más optimista en la rueda de prensa. "Claro que esta victoria (contra el Newcastle) nos ayuda, pero escucha. El margen para ganar en el Bernabéu es muy pequeño. No sé si llegamos al uno por ciento... Quizás será menor. Si le preguntas a la gente antes del partido, todo el mundo sabe a quién le toca pasar", declaró.

Felicidad extrema de Marmoush, Gvardiol y Savinho / @ManCity

"Siempre que tengamos la oportunidad lo intentaremos, eso es evidente. Vamos a por todas, pero esta temporada estamos a kilómetros de distancia... '¿Si hubieras jugado como hoy, habrías acabado 22º en la Champions League?' ¡Claro que no! Habríamos acabado más arriba, pero la realidad es que hemos tenido un rendimiento y unos resultados muy pobres esta temporada y solo por un partido no va a cambiar la realidad del equipo", añadió.

Guardiola, que nunca ha buscado excusas, fue autocrítico como de costumbre, incluso ganando 4-0 a un rival muy digno en Inglaterra: "Todavía no estamos bien en cuanto a regularidad, pero claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado que con otra derrota en los últimos minutos. Al final, vale, la posibilidad es mínima porque el resultado no es bueno. Con el 2-1, hubiera sido diferente, pero con el 2-3, la posibilidad es mínima", insistió.

Jude Bellingham celebra su gol al City / Darren Staples

Tres 'fichajes' y dos sustos para el Bernabéu

Si hay algo bueno que sacar del triunfo ante el cuadro dirigido por Eddie Howe fue el buen papel de las necesarias incorporaciones: Abdukodir Khusanov, Nico González y Omar Marmoush, que marcó un hat-trick, el primero de su carrera, para empezar a ejercer de 'Príncipe de Egipto' en Inglaterra. Los tres coincidieron por primera vez en el once de Guardiola, y se notó.

Guardiola aprovechó el buen partido del central uzbeko, no dudó en defenderlo públicamente: "Es muy fuerte en el uno contra uno y parece que le pitan faltas que no señalan a otros defensas con más prestigio. No fue fácil que llegara en la primera jornada contra el Chelsea, lo que pasó en los primers minutos, no es fácil venir aquí desde Uzbekistán o Francia. Desde entonces no jugó, hoy lo hizo por las circunstancias de Ruben (Dias), Manu (Akanji) y Nathan (Ake) y vimos todo su potencial".

Khusanov, en el momento de la cesión que le costó el 0-1 al Manchester City ante el Chelsea / LAP

En la otra cara de la moneda, no jugaron ni Rubén Dias ni Nathan Aké. "Rubén (Dias) dijo que no estaba preparado para jugar los 90 minutos, solo 15 o 20, así que teniendo en el banquillo a Vitor Reis, no quise arriesgar. Sobre Nathan (Aké), estuvo enfermo y tuvo problemas después de enfrentarse al Madrid. Ninguno estaba listo para jugar", detalló.