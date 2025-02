Guardiola, de nuevo con arañazos en la cara

El Manchester City se autodestruyó en los últimos minutos contra el Real Madrid. El equipo 'skyblue' cometió errores de bulto y vio como los de Ancelotti le daban la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. Una derrota que deja los ingleses al borde del 'KO' en la Champions League.

En ese sentido, en declaraciones posteriores al duelo, el técnico catalán asumió su parte de responsabilidad por la derrota y valoró los errores de sus futbolistas. "Es difícil de gestionar, pero sí, sucede muchas veces. Los jugadores toman decisiones en el momento, a veces funciona y a veces no. Llegamos en el último minuto con el resultado, pero no pudimos mantenerlo. Es responsabilidad de todos, no solo de los jugadores. No tengo ningún problema en aceptar que no funciona como antes", señaló.

OTRA VEZ CON ARAÑAZOS

Durante el partido, Guardiola se mostró totalmente desesperado con los errores de sus jugadores. Y, tras el partido, se le pudo ver, de nuevo, con pequeños rasguños en la cabeza provocados presumiblemente por los nervios vividos a lo largo del encuentro.

Guardiola, tras perder contra el Madrid / Amazon Prime

Es la tercera vez que el técnico catalán aparece con estas marcas autoinfligidas en su rostro. La primera llegó después del dramático duelo de Champions contra el Feyenoord que acabó con empate a tres.

En esa ocasión, lo justificó como una autolesión por lo que había sucedido sobre el césped del Etihad Stadium. No obstante, posteriormente matizó sus palabras reconociendo que se había equivocado con sus palabras y corrigió su postura.