Guardiola, el mejor aliado de Simeone

No serán pocos los atléticos que vean este domingo el Manchester City-Arsenal deseando un triunfo de los de Pep Guardiola. Con las semifinales de Champions League en el horizonte, a los rojiblancos les interesa que el equipo londinense se vea apurado en la pelea por la Premier League para que el desgaste sea mayor. En la búsqueda de la cuarta final en su historia, Guardiola es el mejor aliado de Diego Pablo Simeone.

Si el City gana este domingo el duelo directo en el Etihad Stadium, recortará a tres puntos la diferencia con los 'Gunners' y tendrá aún un partido menos. Si el City gana los dos encuentros pendientes, la Premier estará igualada y decidida por una diferencia de goles en la que el Arsenal aventaja en un +3 en estos momentos a los 'Sky Blues'.

En el contexto actual, el Arsenal solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, la ida contra el Sporting de Portugal, y lo cierto es que, si los lisboetas hubiesen estado un poco más acertados, podrían haber forzado como mínimo la prórroga este miércoles en el Emirates.

El equipo no está al nivel de los primeros meses de la temporada, cuando arrasó en la fase de grupos de la Champions y se granjeó una ventaja en liga que parecía imposible de remontar, pero en espacio de tres semanas han perdido dos títulos, la FA Cup y la Copa de la Liga, y han revivido a un City que aún confía en relegarles por cuarto año consecutivo al subcampeonato.

Desde aquí hasta la vuelta contra el Atlético (5 de mayo), el Arsenal tendrá que visitar al City (19 de abril), recibir en casa al Newcastle United (25 abril), la ida en el Metropolitano (29 abril) y visitar al vecino Fulham (2 mayo).

Es un calendario infernal para un Arsenal que ha jugado ya 52 partidos entre cuatro competiciones y que, si el City no se desinfla, puede llevar la pelea por el campeonato hasta el final, a diferencia de un Atlético que podrá descansar en liga, sin opciones al título y con la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones prácticamente asegurada.

"Por esto somos el único equipo inglés que queda en Champions, porque esta liga y este calendario te desgasta y es muy difícil conseguir lo que hemos conseguido", dijo Arteta tras sellar las cuartas semifinales en la historia del Arsenal en la Copa de Europa.

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En la Premier, además, no habrá favores como sí los ha habido en la liga francesa. El Arsenal tiene ya confirmados los horarios de todos sus próximos partidos.