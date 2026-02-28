Guardiola no le teme al Madrid: "Es un poco raro. Normalmente no ocurre. Cuanto más juguemos contra los mejores, más aprenderemos"

Los encuentros entre el Real Madrid y el Manchester City se han convertido en tradición del fútbol europeo. Tanto, que los enfrentamientos entre españoles e ingleses, que se han visto las caras en 15 ocasiones en los últimos 12 años, parecen más propios de un campeonato doméstico que de la Champions League.

La inevitable conexión entre merengues y citizens gana peso si se analiza únicamente desde 2022: desde entonces, se han enfrentado todas las temporadas. En este lapso de tiempo, el Madrid ha jugado las mismas veces contra el City que contra el Real Betis, nueve. Una situación que generó cierto hartazgo en el vestuario blanco.

El Madrid, cansado del City

Después de eliminar al Benfica en octavos de final, Thibaut Courtois avanzó lo que sucedió el viernes en Nyon: "Sí, mejor cambiar un poco. Pero ya sabemos que pasado mañana saldrá el Manchester City", declaró el portero belga. El Madrid se iba a medir al cuadro dirigido por Pep Guardiola o al Sporting de Lisboa, pero el destino volvió a escoger al conjunto mancuniano. "Es curioso que todas las temporadas juguemos contra ellos. Creo que son cinco seguidas", señaló Emilio Butragueño.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, valoró el cruce en la rueda de prensa previa al partido de Premier League contra el Leeds United (este sábado a las 18:30 horas). "Desde que soy futbolista y entreno al FC Barcelona, al Bayern Múnich y al City, el Real Madrid siempre ha tenido jugadores excepcionales, sin duda. Es diferente porque antes era Xabi Alonso; ahora es Arbeloa. Así que habrá que ver. Pero tenemos tiempo... Ahora es Elland Road y, a mitad de semana, contra el Nottingham Forest; la FA Cup en Newcastle. Tenemos tiempo para pensar en el Madrid...", señaló.

Sobre la cantidad de duelos disputados contra el Madrid, Guardiola fue sincero: "Es un poco raro. Normalmente no ocurre. En el último partido de la fase de grupos, Benfica contra el Real Madrid. En el playoff, Real Madrid contra el Benfica. La gente estará de acuerdo o no, pero es diferente... Para nuestro club, cuanto más juguemos contra los mejores equipos de esta competición, más aprenderemos y más mejoraremos, y seremos mejores en el futuro", afirmó.

Pep Guardiola, entrenador del City, junto a Rodri, en un partido de la pasada temporada / MARTIN RICKETT/PA WIRE/DPA / Europa Press

Para él, la Champions League es una competición "muy difícil, cualquier equipo. Si quieres pasar en esta competición, ahora mismo tienes que ganar contra los mejores. Si no, no te lo mereces... Sería una falta de respeto pensar que estamos en el lado difícil del cuadro. Por ejemplo, el Newcastle y el Barcelona son equipos top, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid, los 'spurs'...", añadió sobre si está en el lado más complicado del cuadro.

Finalmente, el de Santpedor habló de una de las grandes sorpresas de este edición, el Bodo/Glimt. "Ahora todo el mundo piensa que es el mejor equipo, ¿verdad? Todo el mundo dice: '¡Dios mío, qué equipo!'... Antes de verlos jugar en la Champions supongo que ya visteis, y todos los aficionados, visteis 20 partidos de Bodo/Glimt antes de analizar a ese equipo…”, declaró.