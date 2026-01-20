Guardiola justifica la humillación del Bodo: "Teníamos muchas bajas"

El Manchester City sufrió una de las derrotas más sorprendentes de su historia reciente en la Champions League. El Bodo/Glimt noruego le endosó tres tantos que pudieron convertirse en una goleada mayor en la que es la primera victoria de la historia del equipo escandinavo en la máxima competición internacional. Pero lejos de mostrar autocrítica, Pep Guardiola se mostró en desacuerdo con la opinión de que el partido de su equipo no hubiese estado a la altura.

"No estoy de acuerdo en que haya sido una actuación floja. Estuvimos flojos contra el United, pero hoy no. No teníamos a Jeremy (Doku) ni a Savinho ni a los extremos adecuados y otras posiciones. Había muchos jugadores importantes que no han estado aquí y nos dan más consistencia de la que tenemos, pero no tuve la sensación de que hoy el equipo no estuviera bien", dijo el técnico catalán tras el encuentro.

La clave, eso sí, estuvo en el planteamiento ofrecido por el Bodo/Glimt teniendo en cuenta las bajas del City: "Han estado bien organizados, nos obligaron a salir y jugar por fuera y no teníamos jugadores para jugar uno contra uno y generar momentos por detrás". "En general ellos son muy buenos, así que solo me queda felicitarlos", añadió.

Pero no se quedó ahí en sus elogios al conjunto noruego: "Por supuesto que perdimos. Sé que son un gran equipo. Llegaron a las semifinales de la Europa League el año pasado y lo tienen muy presente, y nosotros llegábamos con bajas importantes en algunas posiciones que no pudieron darle consistencia al equipo".

Preguntado por la tarjeta roja a Rodri que dejó al City con un hombre menos en un momento importante del encuentro, Guardiola se mojó a medias: "No sé si es un poco suave la roja de Rodri, pero es lo que hay. En un solo minuto, todo se nos puso un poco en contra". "Tenemos la sensación de que todo va mal en muchos detalles y tenemos que intentar cambiarlo pero los jugadores pelean", insistió.

El de Santpedor abogó por dejar atrás desde ya la derrota y centrarse en los próximos compromisos, frente a los Wolves en la Premier League y ante el Galatasaray para cerrar la fase de grupos de la Champions: "Estuvieron un poco frágiles, como la temporada pasada, en ciertos momentos, pero lucharon 10 contra 11; muchos jugadores necesitan un paso adelante. Tenemos que cambiar la dinámica rápidamente contra el Wolverhampton y el Galatasaray y esperamos que los jugadores se recuperen poco a poco".