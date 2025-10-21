Guardiola engrasa a su City

El Manchester City se encargó de disipar todas las dudas de este inicio de temporada con un triunfo de mucho nivel contra el Villarreal en la Champions (0-2). A los de Guardiola les bastó con una excepcional primera mitad para llevarse los tres puntos mediante los goles de Haaland y Bernardo Silva.

Aunque solo era la tercera jornada de la Champions, el conjunto 'skyblue' llegaba a La Ceràmica con el reto de demostrar, tanto al mundo del fútbol como a sí mismo, que ya estaba preparado para mostrar su mejor versión en las noches más exigentes. Y, con esa premisa, salió al terreno de juego imponiendo un ritmo superior al del Villarreal.

Para empezar, el City estuvo a punto de adelantarse con un remate demasiado desviado de Erling Haaland. Una clara declaración de intenciones sobre lo que estaba por venir. Los primeros minutos fueron un auténtico monólogo de los ingleses ante un Villarreal que apostaba por esperar atrás para encontrar espacios en transición.

Doble premio para el City

Pero la receta de Pep Guardiola funcionó mucho mejor. A los 17 minutos de juego, Rico Lewis encontró al 'monstruo del gol'. Una vez más, Haaland se adelantó a su defensor y empujó el balón al fondo de la red sin apenas sudar (0-1). Totalmente imparable el delantero noruego en este arranque de temporada.

Este tanto espoleó la mejora del Villarreal. Poco a poco, los 'groguets' encontraban mejores sensaciones sobre el césped, y a Pape Gueye le faltó ser un poco más preciso para empatar el partido con un potente disparo desde la frontal. Sin embargo, los locales amenazaban con aproximaciones muy tímidas, mientras que el City se dispuso a asestar otro golpe.

A falta de cinco minutos para el descanso, Savinho puso un centro medido para que Bernardo Silva marcara a placer de cabeza (0-2). Premio merecido para los 'cityzens' que fueron muy superiores a los locales durante toda la primera mitad.

Tras el paso por los vestuarios, Marcelino intentó agitar el partido a través de los cambios. A pesar de la intención de los 'groguets' de dar un paso adelante para recortar distancias, el Manchester City lograba dormir el partido con largas posesiones de balón. No había manera de meterle mano a los ingleses.

Ni Gueye ni Pépé

Eso sí, el partido pudo cambiar en el minuto 70 con una doble ocasión del Villarreal. En primera instancia, Pape Gueye se topó con una enorme intervención de Gianluigi Donnarumma para evitar su tanto y, posteriormente, el cabezazo de Nicolas Pépé se marchó desviado del marco 'cityzen' por muy poco.

Lo probó Tani Oluwaseyi en los minutos finales, pero su testarazo se topó con el palo. Victoria de prestigio del Manchester City que se vuelve a presentar como un firme candidato para luchar hasta el final por el título de la Champions League.