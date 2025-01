Guardiola, contra las cuerdas: "Han merecido ganar"

El Manchester City se quedó contra las cuerdas tras la debacle en el Parque de los Príncipes. El conjunto mancuniano sucumbió ante un PSG muy superior durante todo el partido dejando a los de Guardiola fuera de los playoffs a falta de una jornada para finalizar la liguilla de la Champions League.

El técnico de Santpedor no encontró soluciones durante todo el encuentro, superado por un Luis Enrique que respiró aliviado tras el encuentro. Guardiola reconoció la superioridad de sus rivales al término del partido: "El mejor equipo ha ganado, han sido mejores. Hemos hecho dos goles en cinco minutos, pero ellos también. Con el ambiente, con lo que se jugaban... han merecido ganar", reconoció.

Un partido sin respuestas

Guardiola apuntó a la falta de posesión de balón como uno de los motivos de la derrota: "Para ganar hay que jugar. Nosotros no pudimos. Para defender el resultado hay que tener y llevar la pelota y nosotros no la teníamos. Y ellos la tenían más, atacan mejor, y por eso es más difícil...", explicó el técnico. "El partido nunca fue como queríamos pero le doy mucho crédito al PSG. Ellos son un equipo fantástico, extraordinario y por eso hay que entender la derrota", continuó.

A pesar de la debacle en el Parque de los Príncipes, el City depende de sí mismos para pasar de ronda: "Tenemos la suerte de depender de nosotros en casa. Ganando pasaríamos, pero tenemos que mejorar y si no ganamos es porque no los merecemos". Preguntado por la posibilidad de que el City se quede fuera de los playoffs, Guardiola ha sido honesto: "Puede pasar. El PSG es duro, la Juventus es dura, todos los partidos fuera de casa que tenemos siempre son difíciles. Pero esta es la realidad. No hemos conseguido suficientes puntos, tenemos que aceptarlo, y el último partido contra el Brujas dictará lo que tenemos que hacer", finalizó el técnico de Santpedor.