Guardiola: 220 millones en el banquillo

El Manchester City intentó paliar su mala dinámica en la temporada con una enorme inversión en el mercado de fichajes invernal. El club 'skyblue' fue uno de los más activos y cerró cinco incorporaciones para dar alternativas a Pep Guardiola.

Tras un gasto cercano a los 220 millones de euros, llegaron al City Omar Marmoush del Eintracht de Frankfurt (75 M) Nico González procedente del Porto (60 M) Abdukodir Khusanov del Lens (40 M) Vitor Reis del Palmeiras (39 M) y Juma Bah desde el Valladolid (6 millones de euros).

A excepción de Bah, cedido al Lens tras su fichaje, las otras cuatro incorporaciones se pusieron inmediatamente a las órdenes de Pep Guardiola. Necesitado de jugadores, sobre todo por las lesiones que han perseguido al City durante todo el curso, el técnico catalán mostró su satisfacción con estas llegadas.

SIN MINUTOS PARA LOS NUEVOS

No obstante, por el momento, Guardiola ha demostrado no confiar en estos cuatro fichajes. En el partido más importante de lo que va de temporada, el duelo de ida de los 'playoff' de Champions League contra el Madrid, el entrenador de Santpedor no dio la titularidad a ninguno de los recién llegados.

Sin contar a Vitor Reis, que ni tan solo está inscrito en la Champions, Pep tiró de la vieja guardia par enfrentarse a los madridistas y olvidó a los nuevos fichajes. Nico González y Abdukodir Khusanov no jugaron ni un minuto, mientras que Marmoush tan solo disputó cinco minutos de partido.

220 'KILOS'... ¿A LA BASURA?

Viendo la falta de energía e ímpetu del equipo, sobre todo en los minutos finales que costaron la derrota contra el Madrid, no le hubiera ido nada mal algo de aire fresco al City. Es evidente que los nuevos fichajes necesitan un tiempo de adaptación, pero la realidad es que el cuadro 'skyblue' necesita cambios, y que mejor manera que hacerlo con fichajes con mucha hambre y ambición por demostrar.

Por el momento, los 220 'kilos' gastados en el mercado de fichajes están ofreciendo escaso rendimiento, sin embargo, es posible que Guardiola ya se haya dado cuenta que su City necesita un cambio de rumbo sobre el terreno de juego porque con los de siempre no les da.