Grimaldo le amarga el centenario a Pep

A Pep Guardiola se le hizo bola el centenario. Al de Santpedor, que cumplía 100 partidos en Champions League como técnico 'cityzen', le salió rana tirar de la unidad 'B' y el Manchester City cayó en el Etihad ante un Bayer Leverkusen liderado por Alejandro Grimaldo y Patrik Schick. Una derrota que da oxígeno a los de la aspirina y compromete el top-8 para un cuadro 'cityzen' que podría caer a las posiciones de play-off a a la espera de lo que hagan Madrid, Liverpool y PSG (0-2).

Pep Guardiola tiró de la unidad 'B'. Zarandeó tanto el árbol que fue Nico el único superviviente del once que armó en St James' Park. El calendario no da tregua y, por ello, Pep optó por presdindir de futbolistas de la talla de Donnarumma, Foden, Doku, Bernardo, Cherki o Haaland. Banquillo de oro. El 'jefe' del Manchester City, que ante el Liverpool alcanzó 1.000 partidos como entrenador, volvía a estar de celebración: cumplía 100 partidos en Champions League como 'cityzen'.

En la que podía ser una noche de reivindicación para los menos habituales, entre ellos un James Trafford eclipsado por Donnarumma en su regreso a casa, tuvo Pep que recurrir a la artillería pesada para tratar de darle la vuelta a un partido que se puso cuesta arriba tras el 0-1 de Alejandro Grimaldo. Y es que pese a que los primeros acercamientos tuvieron la firma de Aké - que obligó a Flekken a sacar una gran mano -, Marmoush o Reijnders, fue el cuadro de la aspirina quien asestó el golpe.

'Grimaldazo'

Y quién sino que un Alejandro Grimaldo cuyo inicio de curso está siendo apoteósico. El lateral, que tiene un guante en su zurda, apareció en segunda línea para cazar un balón suelto en el área y silenciar el Etihad Stadium con un golpeo de empeine exterior ajustado al poste derecho. Octava diana del valenciano en lo que va de temporada, que presume de mejores estadísticas que muchos atacantes de primer nivel.

Al City le costó rehacerse. Frenó la ofensiva germana pero no logró inquietar a un Flekken muy seguro bajo palos, que incluso le detuvo un último intento al filo del descanso a Reijnders. A Pep no le surtió efecto su 'experimento' e introdujo un triple cambio al descanso: Foden, Doku y O'Reilly. Haaland, asimismo, calentaba en la banda y su entrada al césped no se haría mucho de rogar.

Ni con el 'Cyborg'

Muy plano con balón, el conjunto 'cityzen' no acababa de poner en apuros a un Leverkusen replegado en campo propio y preparado para salir a la contra en cuanto robase el balón. Así, de hecho, llegó el tanto que prácticamente anestesió a un Manchester City inofensivo. Maza sirvió un centro preciso al área que cabeceó un Patrik Schick que le ganó el salto a Aké y batió a Trafford.

Manchester City's head coach Pep Guardiola walks on the pitch after the end of the Champions League opening phase soccer match between Manchester City and Bayer Leverkusen in Manchester, England, Tuesday, Nov. 25, 2025. (AP Photo/Dave Thompson) / Dave Thompson / AP

Fue la gota que colmó el vaso. Guardiola llamó a Haaland y a Cherki en busca de una épica que no llegó. El 'Cyborg' no pudo marcar diferencias e, incluso, Flekken le adivinó el recorte en un mano a mano algo alejado de su portería. Dolorosa derrota de un Manchester City que pone a Madrid, Liverpool y PSG al acecho de su plaza en el top-8.