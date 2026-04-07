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CHAMPIONS LEAGUE

Griezmann, ilusionado con lo que viene: "El año pasado en marzo me hizo mucho daño"

El Principito atendió a los medios de comunicación en la previa del FC Barcelona-Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League

Griezmann, en la previa del Barça-Atlético

Griezmann, en la previa del Barça-Atlético / Valentí Enrich

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Antoine Griezmann sólo piensa en rojiblanco. Será futbolista del Orlando City a partir de la próxima campaña y, por tanto, pondrá punto final a su periplo - dividido en dos etapas - en el Metropolitano. Fue el encargado en atender a los medios de comunicación en la previa del FC Barcelona-Atlético de Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League y, además de recibir unas preciosas palabras por parte de un Diego Pablo Simeone que fue un mar de lágrimas, dejó varias reflexiones interresantes.

"Al principio en septiembre fue difícil de gestionarlo pero con el vestuario y la familia en casa... Fui buscando lo que necesitaba el Cholo, lo entendí. No es el momento de hablar de Orlando, mañana tenemos unos cuartos de final. Quiero ayudar a lo máximo", arrancó un Principito que "siempre pienso en el equipo".

Se rindió al Cholo: "Le debo muchísimo", aseguró. "Llegué a un nivel que no imaginé gracias a la Real y al Cholo. Es un honor, un placer y un orgullo jugar para él".

Griezmann se mide a Cubarsí

Griezmann se mide a Cubarsí / Europa Press/Contacto/Felipe Mon / Europa Press

Está con ganas de afrontar este tramo decisivo del curso, especialmente porque "tenía muchas expectativas" y "el año pasado en marzo me hizo mucho daño". Aseguró haber aprendido de ello y sentirse bien mentalmente para lo que viene.

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No dio los motivos de por qué se marcha ahora, sino que se limitó a responder que "son momentos". "Así los sentía y lo siento. No puedo hablar de lo que va a venir. Pensar en mañana y en el partido de mañana", concluyó.

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