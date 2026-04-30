Griezmann, el eterno 'MVP'

El ambiente en el Metropolitano estaba cargado de tensión y expectativa para la ida entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, un duelo de altos vuelos que dejó todo abierto para la vuelta. El conjunto rojiblanco fue de menos a más en un partido exigente, en el que los ingleses supieron imponer su ritmo en varios tramos, pero en el que los de Simeone reaccionaron tras el descanso para equilibrar la balanza y mantener vivas sus opciones europeas.

En medio de ese pulso táctico y emocional emergió, una vez más, Antoine Griezmann. El francés firmó una enorme actuación, liderando al equipo en ataque, generando peligro constante y asumiendo la responsabilidad en los momentos más delicados. Aunque no logró ver puerta, dispuso de varias ocasiones claras que pudieron cambiar el signo del encuentro. Su influencia fue decisiva para el crecimiento del Atlético en la segunda mitad y le valió, sin discusión, el reconocimiento como mejor jugador del partido.

Fuera de los números, su actuación volvió a evidenciar su peso estructural en el equipo. Griezmann no solo apareció en los metros finales, sino que bajó a recibir, ayudó en la salida de balón y fue el primer defensor en la presión tras pérdida, encarnando a la perfección la idea de Diego Simeone. Su lectura del juego y su capacidad para conectar líneas sostuvieron al Atlético en los momentos más comprometidos, confirmando por qué sigue siendo el futbolista diferencial en las grandes citas.

Tras el choque, Griezmann analizó el rendimiento del equipo con autocrítica y ambición. “La segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar, de estar mejor colocados. Ese es el camino a seguir”. El delantero explicó también la importancia del ajuste táctico tras el paso por vestuarios. “Tuve tres ocasiones claras, pero fue una pena que no pudieron llegar a la red. Nos quedamos con el segundo tiempo que hemos hecho. Mi gran ilusión es llegar a la final y ojalá podamos meternos”. Sus palabras reflejan la confianza del vestuario en poder ganar la eliminatoria.

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Griezmann, ante el Arsenal / Agencias

Más allá del resultado, la noche tuvo un componente emocional especial. Fue la despedida europea de Griezmann en el Metropolitano, ya que el francés pondrá rumbo a la MLS para iniciar una nueva etapa en el Orlando City. El atacante cierra así una etapa histórica en el Atlético de Madrid, donde se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la última década. Su marcha marcará el final de un ciclo y dejará una huella imborrable en la afición rojiblanca, que despidió a su eterno MVP con una ovación a la altura de su legado.