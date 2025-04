Las grandes ausencias para los cuartos de final de la Champions

Los próximos 8 y 9 de abril, los ocho mejores equipos de Europa se darán cita en la ida de los cuartos de final de la Champions League, un escenario en el que las grandes estrellas europeas lucharán por mantener vivas sus aspiraciones continentales.

Sin embargo, como siempre, las lesiones y sanciones están presentes en todos los choques de la ronda eliminatoria, privando al espectador de disfrutar de algunos de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

Barça-Dortmund

El Barça se medirá al Borussia Dortmund en una eliminatoria que se estrenará en Montjuic y en la que no podrá contar con algunas de sus piezas clave en los últimos meses.

La baja más reciente y, seguramente, una de las más importantes es la de Dani Olmo, quien se retiró del partido ante el Osasuna por unas molestias en el aductor y estará fuera hasta mediados de abril. A la lesión del mediapunta se le debe añadir las de Marc Casadó, fuera por una rotura parcial del ligamento lateral externo de la rodilla, y las de Marc-André ter Stegen y Marc Bernal, ambos fuera desde principio de temporada.

Enfrente tendrá a un Borussia Dortmund que llegará con muchas dudas. Todo apunta a que el central Niklas Süle y el centrocampista Marcel Sabitzer no podrán estar para el partido de ida, tras perderse los últimos dos encuentros de la entidad alemana. A estas dudas se les suma la del defensa Ramy Bensebaini, que abandonó el terreno de juego ante el Friburgo por molestias musculares. Los que no podrán estar seguro en el Estadi Olímpic Lluis Companys serán Pascal Gross, por acumulación de amarillas; y Nico Schlotterbeck, que se perderá lo que resta de temporada por una rotura de menisco.

Real Madrid-Arsenal

Real Madrid y Arsenal se jugarán un paso a las semifinales en una eliminatoria con grandes nombres y también grandes ausencias. Ambos equipos llegarán al partido con bajas sensibles, aunque, en el caso de los 'Gunners' son mucho más acusadas.

Para la ida, Carlo Ancelotti no podrá contar ni con Ferland Mendy, ni con Dani Ceballos, ambos fuera por una lesión muscular. Estas dos bajas se suman a las de Dani Carvajal y Eder Militao, fuera desde principio de la temporada por una rotura en el ligamento cruzado. Tampoco podrá contar con Tchouaméni, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.

Ferland Mendy contra el Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de la Champions / Associated Press/LaPresse / LAP

Aun así, no todo son malas noticias para los blancos, que sobre el papel podrán recuperar a su seguro bajo palos, Thibaut Courtois, un hombre clave en los recientes éxitos del conjunto madridista.

El Arsenal, por su parte, afrontará el duelo ante el Real Madrid en cuadro. Los de Arteta podrían llegar a tener hasta siete bajas, a no ser que haya un milagro de última hora. Los jugadores que no podrán estar en toda la eliminatoria serán Gabriel Magalhaes, Tomiyasu, Kai Havertz y Gabriel Jesús; todos fuera hasta final de temporada.

En el caso de Riccardo Calafiori, quien sufrió una lesión en la rodilla ante Alemania en la Nations League, volvería a finales de abril, una vez concluida la eliminatoria. La única esperanza que le queda a los 'Gunners' es forzar a Jurrien Timber y Ben White, que tuvieron algunos minutos en el reciente empate ante el Everton (1-1). Otro de los que se perderá la ida será Raheem Sterling, sancionado por acumulación de amarillas.

Bayern-Inter

Bayern de Múnich e Inter de Milán se verán las caras en estos cuartos de final. Los italianos llegarán con bajas sensibles, pero no capitales; mientras que el Bayern afrontará los duelos sin algunas de sus piezas clave.

Vincent Kompany tendrá su principal problema con la baja de Jamal Musiala, que se retiró lesionado del partido ante el Augsburgo por una lesión muscular que le apartará del equipo hasta final de temporada. En defensa, Alphonso Davies, Upamecano e Ito tambiénse perderán el resto de la campaña. El canadiense sufrió una rotura del ligamento cruzado, el francés problemas en la rodilla y el japonés una fractura en el metatarsiano.

Alphonso Davies dice adiós a la temporada / AP

Tampoco podrá contar con Aleksandar Pavlović, víctima de una mononucleosis desde febrero; y son duda Kingsley Coman y Manuel Neuer, que sufre un desgarro en las fibras musculares.

Por su parte, el Inter también tendrá bajas muy sensibles para afrontar esta eliminatoria clave. Simone Inzaghi no podrá contar, en el centro del campo, con Kristjan Asllani, que fue suspendido por acumulación de tarjetas, ni con el polaco Piotr Zieliński, quien sufrió un desgarro muscular del gemelo, que le dejará apartado de los terrenos de juego hasta mayo.

Simone Inzaghi, entrenador del Inter, durante el partido de la Serie A en San Siro / Alberto Mariani/LaPresse

En esta misma línea, Mehdi Taremi, una de las principales alternativas del Inter en ataque, también se perdería los compromisos europeos por unos problemas en los aductores que le dejarán fuera hasta finales de abril. Tampoco estaría presente Denzel Dumfries, amo y señor del carril diestro "Nerazzurri", que tras perderse 5 partidos por una lesión del músculo flexor llegaría muy justo a la ida.

PSG-Aston Villa

París Saint-Germain y Aston Villa vivirán una eliminatoria sin demasiadas bajas destacadas para ninguno de los dos equipos. Para la suerte del respetable, las grandes estrellas de los parisinos y los villanos estarán presentes sobre el terreno de juego, salvo alguna excepción.

El más afectado es, sin lugar a dudas, el París Saint-Germain. La principal baja para Luis Enrique será la de su capitán, Marquinhos, que se perderá el partido de ida por acumulación de tarjetas. Por lo que respecta a las lesiones, los franceses llegarán al 9 de abril con la duda de poder contar con Kang-In Lee que sufrió una lesión de tobillo durante el parón de selecciones y llegará muy justo al duelo.

Marquinhos y Luis Diaz durante el partido de Champions / EFE

El Aston Villa, por su parte, no tiene ninguna sanción, ni lesión destacada para afrontar el primer choque de los cuartos de final en el Parque de los Príncipes. No obstante, Emery no podrá contar ni con Donyell Malen, ni con Andrés García, que no fueron inscritos para disputar la ronda final de la Champions.