"Podría ser su gran oportunidad en la Champions"

Montilivi merece despedir(se) la Champions League por todo lo alto. Vivir una noche especial e inolvidable ante la visita de un histórico, uno de los clubes más grandes del fútbol: el Arsenal. Las matemáticas dictaron sentencia el pasado miércoles cuando el Girona perdió por la mínima en San Siro (1-0), pero no por ello debe achicarse y no plantarle cara a un equipo que marcha segundo en la Premier League y tercero en esta renovada y emocionante Champions. Si fueron capaces de desafiar a un Liverpool líder e intratable en ambas competiciones, ¿por qué no lo harán ante el cuadro de Mikel Arteta?

Los de Míchel ya no se juegan nada. Sí que quieren, sin embargo, demostrar a su afición de lo que son capaces. Plasmar sobre el césped de Montilivi ese estilo de juego que tanto les caracteriza y que les costó exhibir ante Sevilla o Rayo Vallecano, por poner los ejemplos más recientes. Tendrá el técnico madrileño a Miguel Gutiérrez a su disposición, 'comodín' y talento vital en este Girona, que se ausentó estos últimos tres compromisos por aquel golpe que sufrió en Mendizorrotza. No estará disponible un Blind que se retiró con molestias musculares de Vallecas y serán serias dudas Paulo Gazzaniga - sufre una lumbalgia y jugó infiltrado - y Ladislav Krejci - dolencias en el pubis -.

Krejci, disputando el balón con Leao en San Siro / EFE

UNA NOCHE ESPECIAL

Echemos un vistazo al rival, pues ese 29 de enero estaba marcado en los calendarios de todos y cada uno de los aficionados 'gironins' desde que se celebró el sorteo de esta innovadora Champions League a finales de agosto. Las visitas de Liverpool y Arsenal eran ese 'regalo' que merecía el club tras su extraordinario curso 2024/25. Con el objeto de desgranar a este Arsenal de Mikel Arteta, SPORT charló con Isaan Khan, periodista de Daily Mail especializado en el cuadro gunner.

Miguel Gutiérrez controla el balón durante el Girona - Liverpool / EFE

PLAGA DE LESIONES 'GUNNER'

Salta a la vista esa plaga de lesiones que sufre el conjunto londinense. "Ben White y Takehiro Tomiyasu están de baja pero volverán pronto - principios/mediados de febrero -, Bukayo Saka se espera que regrese a finales de marzo y Gabriel Jesus estará de baja para toda la temporada", detalla.

Gabriel Jesus, evacuado en camilla tras su lesión / AP

"La lesión de Saka ha sido un gran problema para el Arsenal y ha dejado un hueco en el extremo derecho que Arteta ha intentado tapar". Martinelli, Sterling o Trossard han ido desempeñando su rol en el once, pero Saka solo hay uno: nueve goles y 13 asistencias en 24 partidos. Su baja, claro está, es un alivio para los zagueros del Girona que no tendrán que 'sufrirle' en el césped.

Bukayo Saka, futbolista del Arsenal / EFE

DUDAS CON ODEGAARD Y MERINO

Tampoco está nada claro que, tanto Martin Odegaard - líder y capitán - como Mikel Merino - apuesta de Arteta este pasado verano - lleguen al choque en condiciones óptimas. El noruego sufre un cuadro vírico y, el de Pamplona, unas pequeñas molestias. "Todavía no está claro. Podrían descansar hasta el partido contra el Manchester City del fin de semana, ya que es un partido muy importante para el Arsenal", opina Khan.

Arteta ya tiene a su Mikel: Merino debuta con el Arsenal / Agencias

Ethan Nwaneri, promesa gunner, es otro de los atractivos de este Arsenal, pues ya se convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar en la Premier, con 15 años y 181 días en 2022. Ya ha demostrado su talento y Montilivi se antoja como el escenario ideal para reivindicarse una vez más este curso.

"El Arsenal se ha quedado por detrás del Liverpool en la Premier, pero aún tiene posibilidades, aunque la Champions League podría ser su mejor oportunidad de ganar esta temporada...", asegura Khan. ¿Será este el año del Arsenal? ¿Dará la sorpresa el Girona?