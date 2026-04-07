La gran duda de Simeone contra el Barça

Jan Oblak o Juan Musso, esa es la cuestión. La pelota está en el tejado de un Diego Pablo Simeone que parece haber tomado su decisión: "No me costará decidir en la portería. Tengo las cosas muy claras", dijo el sábado tras la derrota ante el Barça. Apostar por la jerarquía y veteranía del esloveno o premiar la meritocracia de un meta argentino que se lo está ganando a pulso.

La lógica invita a pensar que será Oblak, indiscutible bajo palos desde hace más de una década, el elegido el miércoles por la noche tras un mes de ausencia por lesión. Pero claro, Musso respondió con nota en encuentros de máxima exigencia ante Tottenham, Real Madrid o el propio Barcelona - por partida doble - y está en su mejor momento.

El esloveno no se enfunda los guantes desde el pasado 7 de marzo contra la Real Sociedad. Una distensión muscular en el costado sufrida durante la sesión de entrenamiento previa al duelo ante el Getafe le obligó a parar y a perderse los próximos cuatro compromisos: Getafe, Tottenham, Real Madrid y FC Barcelona.

Musso está en su mejor momento

Le llegó la hora al cancerbero argentino, que venía de lucirse en la vuelta de las 'semis' de Copa ante el Barça, y respondió con nota. Y de qué manera. Fue el gran responsable de que el conjunto de Hansi Flick no culminara la remontada copera. Transmitió seguridad bajo palos y firmó intervenciones de mucho mérito para sellar el billete del Atlético a la gran final de La Cartuja.

Lamine Yamal envió un balón al palo ante Musso / DANI BARBEITO

Jan Oblak regresó este lunes al grupo, junto a Rodrigo Mendoza y Marc Pubill, aunque no participó en el partidillo en el que el meta del equipo, a prori, titular, fue Juan Musso. Aún dispone de dos sesiones para recuperar sensaciones de cara al miércoles. Lleva un mes sin competir, pero si responde bien, sus galones le otorgan cierta ventaja en la pelea por el puesto.

Curiosamente, el Barça es su 'bestia negra'. Ningún otro equipo le ha ganado más veces desde que defiende la meta del Atlético desde su llegada en 2014, con tan solo 21 años. A sus 33 años, acumula 17 derrotas ante los culés, además de cinco empates y cinco victorias, ninguna en el Spotify Camp Nou, donde sus números son fatales: ocho derrotas, tres empates y ni un solo triunfo en 11 visitas.

Jan Oblak, meta del Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La portería a cero, un verdadero reto

En la era Simeone, los rojiblancos solo han sido capaces de echar el cerrojo en siete de sus 44 enfrentamientos con el Barcelona: cuatro con Oblak y tres con Courtois. El belga lo logró en tres de los duelos de la 2013/14, cuando el Atleti fue campeón de Liga y finalista en la Champions League, con un 0-0 en la Supercopa de España en el Camp Nou, otro 0-0 en Liga en el Vicente Calderón y el 1-0 en la vuelta de los cuartos de final Champions en Madrid tras el 1-1 de la ida.

El esloveno no mantiene su marco a cero ante el conjunto culé desde 2021. Lo consiguió, como decíamos, en cuatro ocasiones: un 2-0 en la vuelta de los cuartos de la Champions 15/16 en el Vicente Calderón, un 1-0 en Liga en 2020, un 2-0 en Liga en 2021 y un 0-0 en la 2020/21, último título liguero de los colchoneros.

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Ese 8 de mayo de 2021, precisamente, fue la única vez que Oblak salió imbatido del feudo culé. Hace casi cinco años.