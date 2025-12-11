El gran dilema de De la Fuente con vistas al Mundial

Bendito dilema tiene Luis de la Fuente de aquí a la Copa del Mundo. Pese a ser un tipo de ideas fijas, el excelso rendimiento bajo palos de los Joan Garcia, David Raya o Robert Sánchez reabre un debate que, de ser por él, estaría más que zanjado: el de la portería. Unai Simón es el número uno. Siempre lo fue. Y lo cierto es que poco se le puede discutir a un seleccionador que conquistó la Eurocopa 2024 y una Nations League (2023) con una generación dorada de futbolistas. Pero claro, que un guardameta como Joan Garcia pueda quedarse en tierra...

El roster era - y es - el siguiente: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. En ese orden. El arquero athleticzale es titular e inamovible y, a priori, su sustituto natural es un David Raya que parece haberse cansado de ser un 'segundón'. Remiro, por cierto, es el tercero en discordia y es muy del agrado de un seleccionador riojano que valora su labor en el vestuario. A todo esto, cabe añadir que Robert Sánchez también está brillando en el Chelsea y complica - más aún - una quiniela que apunta a estar entre Unai, Raya, Remiro y Joan.

Joan Garcia of FC Barcelona gestures during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 02, 2025 in Barcelona, Spain. AFP7 02/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La temporada de David Raya está dando que hablar. Sin ir más lejos, echó el cerrojo por duodécima vez en lo que va de curso en el triunfo ante el Brentford y firmó una de las atajadas del curso. En Champions, más de lo mismo. Portería a cero ante el Brujas para prácticamente sellar su clasificación para octavos.

Recital ante el PSG

Pues bien, mientras el catalán vivió un partido de lo más plácido en la ciudad flamenca, Unai Simón firmó una noche antológica para domesticar al París Saint-Germain en San Mamés. Fue, sin lugar a dudas, el gran protagonista de un partido que, gracias a sus paradas, acabó 0-0. "De lo que se trata es de intentar parar todo lo que te venga. Es un momento dulce porque igual otro momento la toco y va para adentro, o si en la última de Fabián no está Yuri detrás para sacarla", aseguró a los micrófonos de 'Movistar +' tras semejante recital bajo palos.

Le negó el gol a Mayulu en hasta dos ocasiones, a Zaïre-Emery o Fabián. Echó el cerrojo en un encuentro que se antojaba vital para las aspiraciones de los de Ernesto Valverde en la competición y para reinvindicarse ante el excelente rendimiento de sus compañeros de profesión. Cuesta creer que Luis de la Fuente vaya a cambiar de parecer, pero en un momento donde pueden surgir ciertas dudas, Unai Simón se propuso disiparlas con un importante golpe sobre la mesa.