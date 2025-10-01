Golpe de realidad al Athletic en la Champions

El Borussia Dortmund pasó por encima del Athletic Club en el Signal Iduna Park, en un nuevo golpe de realidad para los vascos (4-1). Los de Ernesto Valverde acumulan dos derrotas en dos partidos de Champions y deberán esperar para sumar los primeros puntos en esta competición.

Llegaba el equipo bilbaíno a la cita después de caer en su debut europeo contra el Arsenal, pero con la ilusión de sumar los primeros puntos en Champions en un escenario inmejorable. En un Signal Iduna Park a rebosar, sorprendió Ernesto Valverde de inicio dejando fuera del once a jugadores importantes como Laporte, Sancet y Galarreta. Tampoco estaba disponible Nico Williams, que se quedó fuera de la convocatoria pese a recuperarse de la lesión en el aductor izquierdo.

Por su parte, el equipo alemán aterrizaba al duelo después del alocado partido vivido en Turín que finalizó con un empate a cuatro. En busca del primer triunfo en la máxima competición continental, Niko Kovac apostó por dar entrada a Süle, Ryerson, Bellingham, y Chukwuemeka, mientras que jugadores de primera talla como Schlotterbeck, Yan Couto, Nmecha, Beier y Brandt empezaron el partido desde el banquillo.

Pero el espectacular ambiente no amedrentó al Athletic. En unos minutos llenos de interrupciones y precipitación, el equipo bilbaíno se mostró muy intenso y comprometido en la búsqueda del control del balón. Los de Valverde salieron a competir cada balón, cada jugada, cada posesión, aunque el empuje local surtía efecto con las primeras aproximaciones a la portería de Unai Simón. De la mano de Adeyemi y Svensson, el Dortmund empezó generar peligro por ambas bandas para decantar el dominio hacia bando local.

Las llegadas del cuadro alemán suponían más amenaza que peligro real. Lo probaron Sabitzer y Sule desde lejos, pero los vascos mantenían el cerrojo en su portería. Sin embargo, pasado el ecuador de la primera mitad, el Borussia consiguió adelantarse en una rápida transición que finalizó Svensson con un remate cruzado tras un centro de Adeyemi (1-0). Esta tanto no cambió la dinámica del partido, con un Athletic que apenas se mostró por el campo contrario en la primera mitad.

Tras el descanso, Valverde apostó por un triple cambio para cambiar el guion del encuentro. Pese a las intentonas del Athletic, fue el Borussia Dortmund quien golpeó de nuevo con un tanto de Chukwuemeka en otra transición (2-0). Los alemanes se encontraron con el segundo tanto, y se confiaron. A partir de este momento, el cuadro bilbaíno creció en el partido y tuvo suerte para recortar distancias mediante Guruzeta en una acción a balón parado (2-1). Volvieron a creer los visitantes hasta que Guirassy acabó con todas las esperanzas ya en los minutos finales (3-1) y Brandt se encargó de rematar al Athletic (4-1).