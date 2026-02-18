Golpe millonario de la Premier a LaLiga: 566 millones en ganancias

En el ecuador de las competiciones europeas, con las eliminatorias de Champions y Europa League en liza, la UEFA comunicó las ganancias acumuladas de los clubes que participan en los torneo continentales. Como era de prever, la Premier arrasa en lo deportivo y en lo económico, después de incluir a cinco equipos en el Top-8 de la liguilla de la Champions y uno en el de la Europa League.

Porque el poderío del fútbol inglés está fuera de toda duda. El Arsenal se marcó una fase inicial impoluta, sumando el ocho de ocho, y tomando el testigo del Liverpool, quien también lideró en la 24-25 la clasificación. Los 'gunners' no encontraron rival, pero no fue el único.

El propio Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City, en el último suspiro, eludieron la eliminatoria de dieceseisavos al clasificarse entre los ocho primeros. El Newcastle también sigue vivo, aunque deberá jugar el playoff con el Qarabag, y lo mismo sucederá con el Crystal Palace en la segunda competición europea.

El Arsenal, líder en todo

Así las cosas, la Premier League suma ya un total de 566 millones a estas alturas del calendario, con el Arsenal llevándose la palma en ese aspecto. Los londinenses, como decíamos, se marcaron una liguilla con pleno de victorias, que se pagan a 2,1 millones, un fijo por participación de 18,62 y un bonus de 11,9 por se campeón de la primera fase y estar en el top-8. En total, 48,5 millones para el equipo de Mikel Arteta.

Esos 566 'kilos' cosechados por los clubes ingleses están a años luz en ganancias de LaLiga, segundo torneo del ranking. Los equipos españoles acumulan hasta el momento 357 millones, con el Barça como único representante en Champions en el top-8 y el Real Betis, en el de la Europa League. A la competición presidida por Javier Tebas le sigue la Bundesliga, con 331 millones, la Serie A, con 298, y la Ligue 1, con 248.

Ranking de ganancias por competición Premier League: 566€ LaLiga: 357 € Bundesliga: 331€ Serie A: 298 € Ligue 1: 248 € Primeira Liga (Portugal): 160 € Eredivisie (Países Bajos): 128 € Jupiler League (Bélgica): 91€ Superliga griega: 78 € Superliga turca: 66€

¿Y los españoles?

El Barça lidera los ingresos en Champions League de los clubes pertenecientes a LaLiga. El cuadro de Hansi Flick, pese a las derrotas contra el Chelsea y el PSG y el inesperado empate frente al Brujas, recibió 41,3 millones en premios por sus cinco triunfos, y los bonus por participación y clasificación en el top-8. Un pellizco importante para las arcas azulgranas, sólo superado por Arsenal, Bayern, Liverpool y Tottenham.

Ranking de ganancias por clubes Arsenal (Premier): 48,5M€ Bayern (Bundesliga): 46M€ Liverpool (Premier): 43,4M€ Tottenham (Premier): 42.3M€ Barcelona (LaLiga): 41,3M€ Chelsea (Premier): 41,1M€ Sporting Clube (Primeira Liga): 40,8M€ Manchester City (Premier): 40,5M€ Real Madrid(LaLiga): 38,5M€ Inter (Serie A): 38,3M€

El Madrid sumó 38,5 millones en esta fase inicial al no entrar entre los ocho primeros de la tabla, mientras que el Atlético de Madrid se adjudicó 35,6. Los dos equipos madrileños jugarán la repesca. Athletic Club y Villarreal, ambos eliminados, ingresaron 26,7 y 19,9 'kilos, respectivamente.

Ranking completo de gasto por ligas en invierno (en millones de euros) Premier League: 453 € Serie A: 243,5€ Ligue 1: 105 € Bundesliga: 98,9 € LaLiga: 75,5 €

La Premier lidera la tabla de ingresos, pero también la de gastos. Sin ir más lejos, los equipos ingleses se gastaron la friolera de 453 millones de euros en fichajes en el pasado mercado invernal, prácticamente siete veces más que LaLiga. Los resultados deportivos están ahí, con un balance de 9-1 esta temporada en enfrentamientos directos entre equipos ingleses y españoles. El único triunfo lo logró el Barça en el St. James' Park de Newcastle.