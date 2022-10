Goleada o consolación para el Liverpool

El Liverpool necesita ganar por cuatro goles o más al Nápoles para ser primero, un reto mayúsculo ante uno de los equipos más en forma del momento Los de Luciano Spalletti llegan a Anfield siendo el equipo más goleador de la actual Champions y no pierden desde el mes de abril

Reto mayúsculo el que tiene el Liverpool por delante. El conjunto de Jürgen Klopp recibe en Anfield al Nápoles con opciones ínfimas de ser primero de grupo, pero reales. Necesita ganar por cuatro goles o más a los partenopeos, un rival que en los últimos años se le ha solido atragantar y que para más inri actualmente es de los equipos más en forma de Europa.

Cuesta pensar que los de Luciano Spalletti, que defienden la posición de privilegio, reciban cuatro tantos. Básicamente porque son los mismos que ha encajado en las cinco jornadas anteriores. Y si ocurriera, aún más extraño sería que el conjunto más realizador de esta fase de grupos con 20 goles se quedara sin ver puerta. Solo una proeza daría esa primera plaza a los de ‘red’. Quizás el Liverpool de hace un año tendría más opciones. El actual dista mucho del que antaño se quedó a dos partidos de la temporada perfecta.

Y es que en Europa, pese a que la andadura en Champions empezó con una dura goleada en el Diego Armando Maradona (4-1), el Liverpool ha encontrado su particular oasis. Porque en la Premier la regularidad brilla por su ausencia. El denominador común son errores de bulto que no se solían ver a orillas del Mersey pero que esta temporada se multiplican. Valga como ejemplo el partido contra el Leeds, el tropiezo más reciente. La falta de puntería, unida a la gran actuación de Meslier, frustró a los de Klopp. Un fallo tremendo de Gomez regaló el 0-1 y la falta de contundencia en una acción postrera del duelo costó el 1-2 definitivo.

Noveno y a quince puntos del liderato, parece que las opciones de títulos ‘scousers’ no pasarán por la Premier. “Esperamos más de nosotros mismos, pero tenemos que asegurarnos de llegar paso a paso. Ese es el desafío en este momento. Evitar los errores y mantener las cosas buenas”, destacó Klopp en la previa, que mantiene las bajas de Diogo Jota, Matip, Luis Díaz y Arthur. Se esperan algunas rotaciones, ya que el fin de semana visitan al Tottenham.

Sí podría ser el año del Nápoles. No ganan la Serie A desde 1990 y tras cuatro subcampeonatos en la última década, han iniciado el curso con el que sería su tercer ‘Scudetto’ entre ceja y ceja. Si bien la temporada será larga, más todavía con Mundial de por medio, el bloque que ha diseñado Spalletti arrasa por donde pasa. El conjunto partenopeo no pierde desde abril y ha ganado sus últimos 13 partidos. Ahí es nada. Rrahmani es baja por lesión y, al igual que el Liverpool, podría presentar algunos cambios respecto a su once tipo.

Alineaciones probables:

Liverpool: Alisson; Milner, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Elliott, Henderson, Jones; Salah, Firmino, Carvalho.

Nápoles: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Raspadori.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania).

Hora: 21.00