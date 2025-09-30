Otra goleada de la 'manita' de Griezmann

El Atlético de Madrid redondeó su semana de ensueño con un triunfo europeo como en sus mejores días. Los rojiblancos vencieron por 5-1 al Eintracht de Frankfurt en la segunda jornada de la Champions League, todo en el marco de una noche especial para Antoine Griezmann, autor de su gol 200 como jugador colchonero.

El conjunto madrileño no podía llegar al partido de Liga de Campeones con más aire en el pecho. La goleada en el derbi por 5-2 potenció mucho la confianza de los de Diego Simeone, que encadenaron por fin victorias en una temporada que comenzó de manera bastante aciaga, y tenían en casa la posibilidad de ampliar a tres el número de triunfos seguidos, además de recuperarse de un inicio europeo titubeante: habían perdido 3-2 ante el Liverpool en la primera jornada.

Se puso rápidamente manos a la obra entonces el equipo del Cholo -en la grada tras su expulsión en Anfield-, y nada más 4' pasaron en el luminoso hasta que Raspadori se estrenó como goleador en el cuadro de Madrid. Giuliano Simeone luchó como nunca -o como siempre- una pelota en banda derecha, sirvió como pudo al área pequeña y, tras un rebote, Raspadori recibió la pelota a placer para rematar con el portero casi vencido. Bautismo de gol para el italiano con la rojiblanca.

Y LLEGARON LOS GOLES

Pero la cuenta no se iba a quedar ahí para un Atlético que tenía hambre de más. Eso sí, pasó una media hora, pero el segundo cayó de tanto insistir. Y lo encontró uno con poca tradición goleadora, pero que ya lleva dos goles este curso: Robin Le Normand. El central hispanofrancés se aprovechó de otro rebote, tras un taconazo de Griezmann, y plantó el 2-0 que les separaba aún más de un Eintracht timorato.

Y, antes del descanso, otro golpe más para los alemanes. Este fue especial: Griezmann se aprovechó de un pase de Julián Álvarez y facturó el 3-0 con su gol 200 como jugador del Atleti. El primero en hacerlo. Homenaje de un campo que se rindió a la figura de uno de sus históricos. Repitió el francés tras haberle marcado al Madrid, y también repetía alegrías la parroquía colchonera, extasiada por el triunfo.

La segunda parte, no obstante, ya no fue tan de idilio. Empezó a apretar el cuadro de Frankfurt, que aprovechaba los fallos y desconcentraciones del local. Nelson Vivas, reemplazo del Cholo en el banquillo, desesperaba. Y aún más con el descuento, obra de Burkardt para sembrar algo de miedo.

Pero miedo no tiene este Atlético de Madrid, que mató el partido en dos acciones. Primero Giuliano, de cabeza, plantando el cuarto y después Julián, de penalti, tras una mano en el área. Segunda 'manita' en cuatro días en una noche muy especial.