El gol de Henry que precipitó la dimisión de Florentino: "He maleducado a los jugadores"

La única eliminatoria de Champions que han disputado Arsenal y Real Madrid deparó una curiosa circunstancia: en el partido de ida, disputado en el Bernabéu el 21 de febrero de 2006, el Real Madrid tenía un presidente llamado Florentino Pérez. En el choque de vuelta, jugado en Highbury dos semanas después, tenía otro, de nombre Fernando Martín.

Eran tiempos convulsos en el club blanco: la temporada 2005-06 la había empezado como entrenador Vanderlei Luxemburgo, destituido antes de Navidad por los malos resultados.

Su sustituto fue Juan Ramón López Caro, el técnico del filial. Su misión, reconducir la marcha del equipo, lejos del liderato en la Liga y sobre todo, reconstruir un vestuario dividido por los egos de los galácticos.

En ese panorama no demasiado prometedor al Real Madrid le tocó comparecer en los octavos de final de la Champions. Las bolas del sorteo le habían deparado un rival inédito, el Arsenal. Lo entrenaba Arsene Wenger, que un par de años antes había conquistado la Premier sin perder si un solo partido.

La fase de grupos de la Champions del Real Madrid no había sido demasiado brillante. Pero es bien sabido que eso no es garantía de nada, y menos tratándose del Madrid, equipo experto en sobrevivir en el abismo y en explotar las noches europeas del Bernabéu.

No fue el caso: en la ida, en Chamartín, ganó el Arsenal. 0-1, con un gol que llevó la firma de Thierry Henry, uno de sus típicos balones cruzados, un golpeo elegante e imposible para el portero. Fue un golazo: el francés controló el balón en el círculo central y no se detuvo hasta batir a Casillas.

Ni remontada ni épica

Tocaría remontar en Highbury, pensó el vestuario del Madrid. Pero los jugadores no contaban con un detalle: pocos días después, concretamente el 27 de febrero, y tras otra derrota en Liga (2-1 ante el Mallorca), Florentino Pérez presentó su dimisión como presidente del Real Madrid.

"He maleducado a los jugadores", argumentó el empresario, que había ganado las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2000 y en 2004, ambas a Lorenzo Sanz.

Cansado de los egos de los galácticos y del desfile de entrenadores (en el curso 2005-06 el Madrid tuvo a tres técnicos; Camacho, García Remón y Luxemburgo), Florentino daba un sorprendente paso al costado. Su decisión fue una bomba mediática: nadie se la esperaba, ni siquiera en su entorno más cercano.

Así que el Real Madrid viajó a Londres para jugar el partido de vuelta el 8 de marzo de 2006 con un nuevo presidente, interino. Se llamaba Fernando Martín Alvarez y era dueño de la inmobiliaria Martinsa.

Arsène Wenger, leyenda del Arsenal / EFE

El Madrid no pasó del empate sin goles y cayó eliminado. Acabaría la Liga en la segunda posición, a doce puntos del Barça, campeón. Pero para entonces Fernando Martín ya ni siquiera era presidente: la junta del Madrid le había obligado a convocar unas elecciones que ganaría Ramón Calderón.

López Caro, entrenador de aquel Madrid, ha recordado en 'Relevo' aquellos días. "La verdad es que la dimisión de Florentino a mí me pescó por sorpresa, cosa que sentí. Porque tú estás ahí y puedes asumir la responsabilidad de que has contribuido a que él se vaya. Pero tengo mucho que agradecerle. Conmigo se comportó sensacional", defiende.

López Caro se enteró de la dimisión de Florentino en pleno avión, de vuelta de Mallorca. "Me lo dice una persona del club. Me dice que había tomado esa decisión. Intenté hablar con él, lo llamé y ya me lo confirmó todo".

Henry celebrando uno de los goles en San Siro / -

"Le dije: 'Presi, el importante eres tú en el Real Madrid, entrenadores vemos muchos y si yo me tengo que ir, yo me marcho'. Una persona que había sido fiel conmigo toda la vida y que me había ayudado en todo, lo más lógico es que sea leal a él y en aquel momento tenía que darle la opción y si me tenía que ir yo, me iba. Me dijo que no, que esa no era la solución".

López Caro acabó aquella temporada como técnico del Madrid, pero el siguiente curso ya fue Fabio Capello el elegido para llevar el banquillo.

Del Arsenal al Barça

Aquel Arsenal, por cierto, llegaría lejos en la Champions: hasta la final, que perdió ante el Barça en París.

De aquel equipo, cuatro jugadores acabarían firmando por el Barça, con suerte dispar: Henry llegó en 2007, Hleb en 2008, Cesc en 2011 y Song, en 2012.