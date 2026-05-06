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CHAMPIONS LEAGUE

Giuliano Simeone, indignado por el penalti 'oculto' del Arsenal-Atlético

El argentino mostró su enojo por una jugada en la que se sancionó un fuera de juego que no era tal, para luego caer derribado en el área por Calafiori

Giuliano Simeone, futbolista del Atlético de Madrid

Giuliano Simeone, futbolista del Atlético de Madrid / EUP

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

Mucha tela por cortar dejó la polémica eliminación del Atlético de Madrid a manos del Arsenal en el Emirates. Más allá de las decisiones ya discutidas durante el encuentro, en las últimas horas ha ganado protagonismo una acción que pasó prácticamente desapercibida en directo, pero que podría haber tenido un impacto decisivo: un posible penalti sobre Giuliano Simeone que ni siquiera llegó a revisarse.

Gabriel del Arsenal FC y Antoine Griezmann del Atletico de Madrid protestan al árbitro Daniel Siebert

Gabriel del Arsenal FC y Antoine Griezmann del Atletico de Madrid protestan al árbitro Daniel Siebert / AFP7 / Europa Press/Dennis Agyeman

La jugada se produjo en la primera mitad. El atacante rojiblanco recibió dentro del área tras un envío largo de Jan Oblak, pero la acción quedó inmediatamente invalidada por un supuesto fuera de juego. Sin embargo, antes de que el balón se perdiera, Riccardo Calafiori empujó con claridad a Giuliano, desentendiéndose por

completo de la pelota. La infracción, que podría haber supuesto una pena máxima, no fue revisada al estar la jugada previamente anulada.

El foco del debate ha cambiado cuando el propio Giuliano decidió compartir en redes sociales varias imágenes de la acción. En ellas, el delantero intenta demostrar que, en el momento del pase, se encontraba aún en su propio campo, lo que invalidaría la decisión de fuera de juego. De ser así, la jugada habría seguido su curso normal y el empujón posterior habría sido susceptible de revisión por el VAR.

La ausencia de repeticiones claras durante la retransmisión televisiva alimentó todavía más la controversia. No se ofrecieron imágenes concluyentes sobre la posición del jugador argentino, lo que ha generado dudas sobre el proceso de toma de decisiones en una acción tan delicada. La publicación posterior del futbolista ha reavivado el malestar en el entorno del Atlético, que considera que el equipo volvió a salir perjudicado.

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Este episodio se suma a otras acciones polémicas dentro del área que también fueron reclamadas por el conjunto dirigido por Diego Simeone. Entre ellas, un posible penalti por una acción de Gabriel Magalhaes y otro por un pisotón de Calafiori sobre Antoine Griezmann.

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