Giménez tumba al Inter con un frentazo en el 93'

Requería el Atlético de Madrid de una noche europea grande. El inicio de curso titubeante parecía comprometer sus opciones, pero llegaban con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones a recibir al subcampeón europeo, el Inter. Y ahora son seis. Porque el cabezazo de Josema Giménez valió para tumbar al subcampeón de la Champions League, para sumar el tercer triunfo en cinco jornadas europeas y acercarse al 'top 8' con un final que puso el Metropolitano de pie.

Se esperaba que el Cholo mantuviera la base que consiguió dar el golpe ante el Getafe en el Coliseum, partido que sufrió bastante pero que terminó sacando adelante gracias al gol en propia de Domingos Duarte. Repitió Musso bajo palos, a pesar de un Oblak que ya había vuelto a los entrenamientos, pero que se quedó fuera del partido por precaución. Por contra, los de Chivu sorprendían en ofensiva: Lautaro era acompañado por Bonny y no por Marcus Thuram.

Imagen del choque entre el Atlético y el Inter / Manu Fernandez

Aunque el hombre más incisivo en ataque de la primera parte de los italianos fue el carrilero izquierdo Dimarco. Su golpeo puso en aprietos más de una vez a Musso, pero entre las estiradas del argentino y el poco tino del lateral, los colchoneros lograron cerrar la primera parte en ceros. No Sommer, que sufrió el 1-0 de Julián Álvarez pasados los 9' de juego. Eso sí, tuvo suspense el tanto: el colegiado Letexier fue llamado por el VAR ante una posible mano de Baena. El árbitro francés determinó que no había nada y el tanto subió al marcador.

Pagó cara su poca contundencia el equipo de Chivu, que completó hasta ocho remates totales -tres a puerta- en la primera etapa. Eso sí, pudo ser peor: Giuliano Simeone pidió penalti tras ser derribado por un agarrón de Bastoni en el área. El Cholito lo vio muy claro, no así Letexier, que ignoró los reclamos del extremo argentino, lo que mandó todo con 1-0 a los vestuarios.

FINAL DE PELÍCULA

Pero si el Inter cuenta por victorias sus partidos en la presente Champions es por algo. Porque no se conforma. Porque el feudo colchonero no iba a asustar al subcampeón. Salió decidido entonces a buscar el empate y al asedio de un Musso que parecía impenetrable. No lo era el argentino, que paró un buen mano a mano ante Dimarco -el enésimo-, pero ya no dio abasto con la internada de Zielinski, que definió muy bien para firmar la igualada en los primeros compases.

A partir de ahí, el golpe a golpe fue continuo. Tanto que Sommer tuvo que vestirse, igual que Musso, de héroe. Sin el suizo, los colchoneros habrían encontrado la ventaja con un mano a mano de Griezmann y otro disparo lejano de Pubill, ambos futbolistas ingresados en la segunda parte. Pero la llave estaba en el de siempre, el líder de la defensa. Josema Giménez se elevó como ninguno en el 93' tras un córner y detonó la explosión de alegría en el Metropolitano. Que siga la racha. Que siga la fiesta.