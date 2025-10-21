Gil Manzano, protagonista en Europa: ¡dos rojas y dos penaltis en 15 minutos!

Si a Jesús Gil Manzano le dicen que el Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain que tenía que arbitrar este martes por la noche en Alemania terminaría con un 2-7, seguramente no se lo creería. Si, además, le asegurasen que sería uno de los protagonistas después de señalar dos penaltis y sacar dos tarjetas rojas directas en 15 minutos, es probable que pensase que lo están enredando. Sin embargo, todo lo mencionado fue la pura realidad en el BayArena.

El colegiado extremeño, protagonista el pasado sábado por expulsar a Hansi Flick en el Girona - Barça (1-2), volvió a centrar todas las miradas en competición europea. El encuentro comenzó con el PSG dominando con claridad. A los seis minutos, Pacho adelantó a los parisinos con un certero cabezazo tras un centro medido de Nuno Mendes. Pero lo que parecía una velada tranquila se transformó rápidamente en una noche complicada para el español.

15 minutos frenéticos

Zabarnyi, en dos acciones torpes defensivas, y Andrich, con un codazo directo a la cara de Doué, lo convirtieron en actor principal del duelo. Primero señaló un penalti del ucraniano por mano en un forcejeo con Echeverri; después expulsó al centrocampista alemán al considerar que el golpe que le propinó al atacante francés fue una agresión. Finalmente echó a la calle al citado defensor del PSG por cometer otro penalti, esta vez sobre Kofane, a quien agarró de la camiseta durante la infracción. El problema es que todo eso sucedió en un lapso de 15 minutos, del minuto 23 al 37.

Zabarnyi se lamenta tras cometer el segundo penalti del partido / EFE

A partir de ahí, el PSG desató la tormenta y facilitó el choque para Gil Manzano: tres goles en apenas tres minutos -dos de Doué y uno de Kvaratskhelia- sentenciaron el duelo antes del descanso. En la segunda parte, Nuno Mendes, Dembélé y Vitinha ampliaron la goleada hasta un escandaloso 2-7 final.

Un partido de locura que llegó tres días después del polémico derbi catalán, que se cerró con la expulsión de Hansi Flick y el gol de Ronald Araujo en el descuento, desató la locura de todo el barcelonismo, incluido el entrenador alemán.