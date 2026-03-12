El gesto de Pedro Neto con un recogepelotas que puede costarle una dura sanción de la UEFA

La UEFA anunció la apertura de un expediente disciplinario contra Pedro Neto, jugador del Chelsea, por su comportamiento durante el partido disputado anoche en el campo del Paris Saint-Germain, que terminó con victoria parisina por 5-2 en el Parque de los Príncipes.

El extremo portugués protagonizó una acción polémica cuando su equipo ya iba por detrás en el marcador. En un intento de acelerar un saque de banda, Neto empujó a un recogepelotas que retenía el balón, con la intención de reanudar el juego lo antes posible. El gesto fue considerado antideportivo y ha motivado la actuación del máximo organismo del fútbol europeo.

Según explicó la UEFA en un comunicado oficial, el procedimiento se basa en el artículo 15(1)(a)(v) de su Reglamento Disciplinario. “Se ha incoado un expediente disciplinario contra el jugador del Chelsea FC, Pedro Lomba Neto, por conducta antideportiva. Los órganos disciplinarios de la UEFA tomarán una decisión sobre este caso a su debido tiempo”, señaló la entidad.

Tras el encuentro, Neto quiso rebajar la tensión generada por la acción y pidió disculpas tanto en privado como públicamente. El futbolista se dirigió personalmente al joven recogepelotas en los vestuarios y también explicó lo ocurrido ante los medios.

“Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería coger la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme”, declaró el portugués, que además le entregó su camiseta al chico como gesto de disculpa. El atacante también explicó que contó con la ayuda de su compatriota Vitinha, jugador del PSG, para poder comunicarse mejor con el recogepelotas, ya que su francés es limitado.

Ahora será la comisión disciplinaria de la UEFA la que evalúe el incidente y determine si impone algún tipo de sanción al futbolista del Chelsea. Mientras tanto, el episodio ha añadido una nota polémica a una noche complicada para el conjunto londinense en París.