Newcastle - BarcelonaVuelta Champions LeagueAtlético - TottenhamCuadro ChampionsEstadísticas Newcastle - BarcelonaCuadro Barça ChampionsGoles fuera de casa Champions1x1 BarçaBernalJulia TorresAtlético millonesCTA RüdigerXavi EspartLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaTebasDinero Barça ChampionsClasificación LaLiga sin VAREntradas final Copa del ReyTopuria MakhachevEtapa 4 París-NizaAlcarazCúando juega AlcarazAyuso VingegaardReal MadridBoris BeckerHorarios GP China F1Etapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoPaco GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
CHAMPIONS LEAGUE

De Gea sale en defensa de Kinsky: "Nadie que no haya sido portero lo puede entender"

David de Gea, portero de la Fiorentina, defendió a Kinský tras su mal partido, recordando la dificultad de jugar en esa posición y animándole a seguir adelante

Champions

Jordi Delgado

Jordi Delgado

Fue historia de la Champions. El debutante Antonín Kinský acabó sustituido en el minuto 15 de partido del Atlético de Madrid - Tottenham de la ida de los octavos de final de la competición tras recibir tres goles, dos de ellos por errores suyos.

Su entrenador, Igor tudor, no tuvo reparos. Acabó por llamar a Guglielmo Vicario, su portero habitual, e ingresó de inmediato al terreno de juego. La realidad es que al italiano le metieron dos goles más, y los 'Spurs' salieron goleados del Metropolitano por 5 tantos a 2.

Lo que sí es seguro es que Kinský recordará durante mucho tiempo ese partido, y la decisión de Tudor puede ser una que marque su carrera deportiva. A sus 22 años, el checo, que solo había tenido minutos esta temporada en la Carabao Cup, ha quedado señalado por su actuación en Madrid, y muchos han comentado sobre esta situación.

Uno de los que reaccionó casi al momento fue el portero español David de Gea. El futbolista de la Fiorentina acudió a sus redes sociales para defender al joven cancerbero del Tottenham, y afirmó que "nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición".

"Mantén la cabeza en alto y volverás", añadió De Gea.

Muy señalado en sus etapas en la selección española y el Manchester United, De Gea ha encontrado en Italia una segunda juventud. Esta temporada, sigue siendo indiscutible en la escuadra 'viola' y ha sido titular en todas las jornadas de Serie A esta campaña, rotando solo en la Coppa Italia y la Conference League con Oliver Christensen, Luca Lezzerini, lesionado hasta marzo, y Tommaso Martinelli, cedido desde enero a la Sampdoria.

