Otro 'gatillazo' deja al PSG sin top 8 en la Champions

Bilbao, Lisboa… y ahora París. El juego del PSG es muy atractivo. En muchos tramos de los partidos, casi perfecto. Pero los encuentros duran 90 minutos (más añadido) y el fútbol, a veces injusto, da como vencedor al equipo que más goles marca. Como sucedió ante el Athletic Club o el Sporting CP, el equipo de Luis Enrique mereció ganar, con todas las de la ley, pero la ‘pelotita’ no entró y volvió a pagar muy cara la falta de pegada. Esta vez, el ‘gatillazo’ les costó el top 8 en la fase liga de la Champions League.

El PSG sabía que tenía que ganar al Newcastle en el Parque de los Príncipes para poder apagar los transistores y gozar de paz mental en el banquillo, que acogió a un Chevalier resignado por la titularidad de Safonov. Su equipo salió a machete, a sellar el top 8 y a reivindicarse.

Vitinha, impresionante

Tardó poco y nada en exhibir su poder, forzando un penalti por un manotazo de Lewis Miley al balón en el primer minuto de partido, pero Dembélé no pudo abrir la lata porque Pope le adivinó las intenciones. Cinco minutos después, el gigante inglés no leyó el zapatazo ajustado de Vitinha desde la frontal, un superclase que sorteó con un pase a la red la estirada intensa de un hombre de más de dos metros. Parecía que lo más difícil estaba hecho.

Vitinha, autor del 1-0 ante el Newcastle / AP

El PSG dominó el primer tiempo de cabo a rabo, pero no amplió su ventaja y se cumplió una máxima del deporte rey: el que perdona, lo paga. Willock, en el añadido del primer acto, aprovechó un barullo en el área de Safonov para igualar el choque con la testa. Doué, que entró por Kvaratskhelia en el primer tiempo, retirado lesionado y sin poder apoyar la pierna derecha, no estuvo al nivel del georgiano y el PSG lo notó. Tanto, que cedió el dominio del partido y pasó de manejar el balón a su antojo a perseguirlo sin éxito.

Bajón en el segundo tiempo

El Newcastle estaba mucho más que vivo y fue el fuera de juego el que evitó el 1-2 en París, mientras sendos banquillos revisaban los resultados en vivo. El PSG jugaba con fuego y entonces llegaron las malas noticias: gol del Inter en Dortmund. Fuera del top 8.

Joe Willock, en el momento del empate ante el PSG / AP

Solo Vitinha pudo transmitir la sensación ganadora que sí tuvo el Newcastle, con dos ocasiones que le habrían dado el triunfo en los minutos finales. Safonov, primero, y Barnes, después, con un disparo horrible al lateral de la red, evitaron el triunfo ‘magpie’, pese a haber iniciado el partido con muchos suplentes.

Si Luis Enrique tenía motivos para estar más que orgulloso en el primer tiempo, el segundo acto le produjo el efecto contrario. Esta vez, a diferencia de Bilbao o Lisboa, no solo bastaba con jugar mucho mejor que el rival. La Champions League también va de competir. Y el asturiano lo sabe de sobra. Como en el curso pasado, tendrán que ganarse el billete a octavos. Aunque, viendo cómo terminó la película, quizá no les importe a los parisinos tener que volar con escala.