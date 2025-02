"Ha ganado el mejor equipo"

Pep Guardiola se mostró abatido tras el descalabro de su Manchester City en el Bernabéu. El técnico no buscó excusas y ni tan siquiera apeló a las múltiples lesiones que han arrasado al equipo para justificar la pobre imagen ofrecida frente al Real Madrid.

"El mejor equipo ha ganado. El Madrid se merece estar ahí. Hemos hecho un mal año en la competición. Cuando acabas el 22 en la Liga regular es que no has estado bien", sentenció Guardiola en su primera valoración.

Pep incidió en la neta superioridad del Real Madrid. "No tenemos el ritmo que el Real Madrid ahora mismo en todas las líneas y en el área. Además, conceder el gol tan temprano, y luego el segundo, nos ha costado mucho. Queríamos hacer posesiones largas, pero es el año que me he encontrado al mejor Real Madrid".

Guardiola detalló algunas de las virtudes que ha experimentado el Real Madrid en la eliminatoria. "Han sido mejores, con capacidad de correr, de tener posesiones largas... Hay que felicitarles. No es cuestión de impotencia. Hemos sido un equipo cojonudo y este año, por muchas razones, hemos perdido consistencia".

De cara al futuro, Guardiola sí confirmó que habrá cambios en su Manchester City. "Tenemos que tomar decisiones de equipo. Es un poco cambio de ciclo, las cosas no son eternas y los jugadores ya tienen una edad. Nada dura siempre".

Respecto a su continuidad y los cánticos en tono de mofa del Bernabéu reclamando que siguiera al frente del City, Pep fue claro. "Tengo fuerzas para hacerlo, para seguir. Tengo ganas", sentenció.