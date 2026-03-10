El Galatasaray 'Lemina' la moral al Liverpool

Otro golpe a la mesa, cada vez más fuerte, del Galatasaray en la presente Champions League. Los otomanos no tuvieron reparos ante todo un Liverpool que visitaba su casa por la ida de los octavos de final y, con un solitario tanto de Mario Lemina (1-0), batieron al cuadro de Slot en la ida para llevarse un pequeño pero valioso botín a la guerra de Anfield de la próxima semana.

Se medían los 'reds' a una de las grandes revelaciones del certamen. El conjunto dirigido por Okan Buruk -y por Ismael García como segundo- venía de eliminar a toda una Juventus en la fase de playoffs previa a los octavos, además de haber vencido también al propio Liverpool en la fase de liguilla el pasado mes de septiembre.

Con ello recibía Estambul un choque que no sería para nada sencillo para el todopoderoso de la Premier. Y se hizo sentir el Galatasaray desde muy pronto en el choque. Tanto que tardaron apenas 7' en abrir el luminoso. 'Leminoso', incluso, porque fue Mario Lemina el que abrió la lata. Osimhen remató un córner desde la banda y el de Libreville definió de cabeza ante un Mamardashvili vencido. Quedaba entonces planteado el partido justo donde querían los de Buruk: en ventaja y a aprovechar cualquier distracción ante un Liverpool totalmente desbocado la ataque para conseguir el empate.

Imagen del choque entre Galatasaray y Liverpool / EFE

Por eso, aunque los de Slot golpeaban intentando tumbar la resistencia de Cakir, el Galatasaray respondía con fuerza. Tanta que, ya en la segunda parte y sobre la hora de partido, Osimhen encontró la vía para el 2-0, valiéndose de un fallo garrafal de Konate hasta en dos ocasiones para definir a portería vacía. Sin embargo, el VAR tuvo que entrar a intervenir para que Gil Manzano invalidara la acción por un fuera de juego posicional de Yilmaz.

No iba a ser la única intervención del videoarbitraje en el partido, ni la más polémica. El Liverpool encontró el empate gracias a una serie de rebotes, el último en Van Dijk, y facturó el 1-1 al 73' de partido... o eso parecía. Otra vez llamado al extremeño por unas manos que, al menos de primeras, no se advirtieron. Y sin ellas, el 1-0 imperó hasta el final. Anfield decidirá el próximo 18 de marzo.