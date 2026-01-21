El Galatasaray complica el top-8 del Atlético y le echa un cable al Barça

El Atlético volvió a pinchar a domicilio. Ni siquiera en un descafeinado infierno pudieron los rojiblancos llevarse los tres puntos frente a un Galatasaray que tan solo hizo aparecer a Oblak en el 94'. "Hay que ganar los dos partidos que nos quedan", avisaba Diego Simeone en la previa. Pero ya en el primero, en Estambul, los colchoneros dejaron escapar dos puntos que podrían complicarle su clasificación directa para los octavos de final de la Champions. No bastó con un gran Giuliano en un encuentro en el que Julián Álvarez pasó desapercibido y en el que Marcos Llorente se convirtió en el 'villano' del Atlético, al anotarse en propia puerta el tanto del empate definitivo (1-1).

El Atlético de Madrid demostró en el Rams Park cómo debe adentrarse uno en el infierno. Cánticos, presión, gritos, pitadas sonoras a los rivales... Un ambiente espectacular en Turquía que fue aplacado con un primer aviso de Julián Álvarez a los 2 minutos, en un disparo al lateral de la red como presagio del 0-1 que iba a anotar Giuliano un minuto después. El extremo rojiblanco, que se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa otomana en la primera mitad, remató de cabeza al segundo palo un centro perfecto de Ruggeri.

Pero poco le duró la alegría a Simeone. Precisamente el lateral italiano colapsó en la banda derecha ante un incisivo Sané, que filtró para que Sallai llegase a línea de fondo y se sacase un centro raso al área pequeña. No había nadie del Galatasaray esperando el cuero, pero sí andaba por esa zona un Marcos Llorente que terminó introduciéndose el balón en su propia portería. No habían generado prácticamente nada los turcos, pero habían logrado igualar el encuentro pese a que el Atlético se mostraba cómodo sobre el verde y con Giuliano desesperando a la defensa.

Victor Osimhen pelea un balón con Pubill y Hancko en el Galatasaray-Atlético / AP

Julián, impreciso

Trató de reaccionar el cuadro rojiblanco, con un Julián muy activo pero con la misma imprecisión que arrastra en Liga. No pudo aprovechar un golpeo desde la frontal buscando la escuadra, como tampoco Sorloth pudo batir a Çakir en una transición del Atlético, que incluso pudo marcharse al descanso por debajo en el marcador en un remate desviado de Yilmaz, solo al segundo palo y con Oblak descolocado.

No lo veía claro el Cholo, que introdujo a Baena tras la pausa. No le faltaba razón al argentino, pues el Galatasaray salió insistente e incluso pidió dos posibles penaltis mientras Sorloth desesperaba al propio Giuliano. La respuesta del técnico fue la de meter otros dos cambios: Cardoso y Le Normand. Pero las ocasiones recaían sobre el noruego -que no lograba darle dirección a una volea y se marchaba sustituido por Griezmann- y sobre Pubill y Hancko, que disfrutaron de una clarísima doble ocasión ambos desde el balcón del área pequeña.

Poco más pasó en una floja segunda mitad que tan solo se animó a falta de cinco minutos para el final, con Griezmann y Baena topándose con dos paradones de Çakir -en una falta directa del francés a la escuadra y en un potente golpeo algo centrado del español- y con Oblak salvando el empate en el 94' con un paradón a Sara.