CHAMPIONS
Galatasaray - Atlético de Madrid: Horario y dónde ver el partido de Champions League
A qué hora y dónde ver el Galatasaray - Atlético de Madrid de Champions League
Galatasaray y Atlético de Madrid se enfrentan este miércoles 21 de enero en el Rams Park en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Galatasaray - Atlético de Madrid y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Okan Buruk llegará al partido tras una derrota ante el Mónaco (1-0), una derrota ante el Union Saint-Gilloise (1-0), una victoria frente al Ajax (3-0) y una victoria frente al Bodo/Glimt (3-1), por lo que está ubicado en el puesto número 18 con 9 puntos y +0 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Diego Simeone registraron una victoria frente al PSV (3-2), una victoria frente al Inter (2-1), una victoria frente al Union Saint-Gilloise (3-1) y una derrota ante el Arsenal (4-0), posicionándose en el 8.º puesto con 12 puntos y +3 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Galatasaray y Atlético de Madrid, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este miércoles 21 de enero a las 18:45 (CET) en España.
DÓNDE VER EL GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Galatasaray y Atlético de Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones 2 y tabii.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
