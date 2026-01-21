En directo
Champions League
Galatasaray - Atlético de Madrid, en directo: sigue la jornada de la Champions League hoy en vivo
Sigue en directo la séptima jornada de la Champions League 2025/2026 con el Galatasaray - Atlético de Madrid como uno de los duelos destacados del día
Sigue en directo el Galatasaray - Atlético de Madrid. Los de Simeone pueden certificar su clasificación de forma matemática con una victoria.
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-1) 11'
El saque de esquina no consigue hacer daño , pero el balón seguirá en manos de los turcos
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-1) 10'
La buscaba el equipo turco con un centro lateral, que acaba marchándose a córner. Cuidado.
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-1) 9'
Falta de Osimhen sobre Marc Pubill. El nigeriano va muy fuerte a los choques
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-1) 7'
Sigue mordiendo el equipo turco a la salida de los visitantes. No están conformes con el resultados los de Estambul
QARABAG FK - FRANKFURT (1-0) 4'
Gooool en Azerbaiyán, se adelantan los locales. Qarabag 1 - Frankfurt 0.
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-1) 4'
Gooool del Atlético, goooool de Giuliano Simeone que pone de cabeza el primero de los colchoneros, tras una buena transicion. Galatasaray 0 - Atlético 1
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-0) 3'
Es ahora el Galatasaray quien la ha tenido con un tiro lejano de Lemina que Oblak bloca sin problemas.
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-0) 2'
La acaba de Tener Julian Álvarez, que manda la pelota al lateral de la red, tras un buen pase de Barrios que lo dejaba solo dentro del área.
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-0) 1'
El partido ha empezado muy intenso. Los del Cholo con la posesión y los turcos presionando fuerte la salida de balón
GALATASARAY - ATLÉTICO DE MADRID (0-0) 0'
Arranca el partido, balón para el Atlético
