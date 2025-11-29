Los futbolistas más rápidos de la Champions League: sorprende Aubameyang

"Correr es de cobardes", acuñó la leyenda bética Rogelio Sosa, para muchos el mejor jugador andaluz de la historia. Tampoco Carles Rexach era amante de sudar en vano, pese a sus excursiones por la banda del Camp Nou. El carismático extremo del Barça fue un futbolista de técnica depurada, que abogaba por la velocidad de la pelota más que la del propio jugador.

El fútbol ha evolucionado desde entonces. Los futbolistas de calidad, los peloteros que diría Johan Cruyff, no están extintos pero escasean. En el juego moderno se prima la exuberancia física, corredores de fondo que sostengan al equipo con esfuerzos continuados durante los noventa minutos. Aun así, hay excepciones que confirman la regla. Pequeñas Galias que resisten a las modas del emperador de turno. Pedri o Vitinha son los ejemplos palmarios del futbolista talentoso que ha mutado en fondista en contraposición del músculo genético africano.

Pedri y Vitinha, dos centrocampistas talentosos con alma de fondistas / EFE

El otro perfil de jugador, estableciendo un paralelismo con el atletismo o el ciclismo, es el de velocista o esprínter. Futbolistas rápidos, eléctricos, capaces de desarbolar defensas con su rapidez o montar contragolpes en un santiamén. Y ahí la prolífica cantera africana o descendientes de africanos vuelve a llevarse la palma.

Los más veloces, con sangre africana

En la presente edición de la Champions League, disputados cinco encuentros de la fase liga inicial, nueve de los diez jugadores que copan el top-10 de futbolistas más rápidos tienen sangre del continente africano latiendo por sus venas.

Según las estadísticas que recoge la UEFA en su página web oficial, el ranking de los futbolistas que han adquirido una mayor punta de velocidad durante los partidos queda así:

Los futbolistas más rápidos de la Champions 25-26 Landry Dimata (Pafos) - 39,6 km/hora Loïs Openda (Juventus) - 36,2 km/hora Bradley Barcola (PSG) - 35,9 km/hora Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella) - 35,8 km/hora Fede Valverde (Real Madrid) - 35,8 km/hora Karim Adeyemi (Dortmund) - 35,6 km/hora Jeremy Frimpong (Liverpool) - 35,6 km/hora Nicolas Pépé (Villarreal) - 35,4 km/hora Ismail Jakobs (Galatasaray) - 35,3 km/hora Nuno Mendes (PSG) - 35,3 km/hora

El primer culé de la lista

Para encontrar al primer jugador del Barcelona en este listado debemos descender a la decimoquinta posición y ahí encontramos a Jules Koundé. El central francés, reconvertido a lateral, ha alcanzado una punta de velocidad de 34,8 km/hora en esta Champions, superando a futbolistas que, a priori, parecen más rápidos que él como Achraf Hakimi, del PSG, o Kylian Mbappé y Vinicius, del Real Madrid. El segundo tampoco deja de sorprender y es el danés Andreas Christensen, en 50ª posición.

El primer español del ranking aparece en vigesimoctavo puesto y no es otro que Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, con 34,4 km/hora. El multiusos de Simeone, un correcaminos imprescindible para el argentino que aporta en ambos costados del campo.