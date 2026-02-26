El fútbol europeo rompe la barrera de los 30.000 millones, pero la desigualdad también se dispara

El fútbol europeo de clubes vive su etapa de mayor crecimiento económico, según el informe hecho público por la UEFA, que sin embargo no oculta las desigualdades que acechan a los clubes.

La UEFA prevé que los ingresos de la primera división europea superen por primera vez los 30.000 millones de euros, después de marcar ya un récord de 28.600 millones en 2024. Un salto que confirma el pulso del negocio tras la pandemia y que, según el organismo, se ha acelerado en los últimos años.

La tendencia no se explica solo por la televisión. En la última década, el crecimiento de los ingresos por retransmisiones domésticas (+59%) queda por detrás del empuje de las competiciones UEFA (+153%), de patrocinio y publicidad (+82%) y de taquilla (+75%). A esto se suma el mercado de fichajes: los ingresos por traspasos han crecido un 211%, aunque el informe recuerda que no se contabilizan como ingresos ordinarios.

La desigualdad es persistente

Pero el dinero no se reparte de forma uniforme. La concentración se mantiene: las cinco grandes ligas siguen aportando alrededor del 73% de los ingresos y los 25 clubes con mayor facturación, el 45%.

En paralelo, la distancia absoluta se agranda, especialmente por dos palancas: televisión y patrocinio. En derechos audiovisuales, la Premier League vuelve a actuar como “motor polarizador”: en 2024, los clubes ingleses generaron 1.500 millones más que diez años antes, una subida parecida a la de las otras 53 ligas europeas juntas en el mismo periodo.

Publicidad y patrocinio, claves

A nivel de club, la publicidad y el patrocinio marcan diferencias todavía mayores. La UEFA prevé que los ingresos publicitarios se conviertan en la primera fuente que supere los 10.000 millones en 2025.

Y el contraste entre el club dominante y el club medio es brutal en varios países; en España, el líder ingresa 36 veces más por patrocinio y publicidad que el club medio, una brecha superior a la de Francia (29) o Turquía (13).

El sector de apuestas y juego sigue siendo el patrocinador principal más habitual (24% de los clubes en 2025/26) y la mayoría de patrocinadores de camiseta siguen siendo nacionales (69%).

Los clubes más grandes ingresan 14.000 millones

En la élite, el informe cifra en 14.000 millones los ingresos conjuntos de los 25 clubes más potentes en 2024/25 (+11%), con 20 de 25 marcando récord.

En ese grupo, el Real Madrid aparece como club con mayor facturación y se subraya la polarización interna: el líder declara más del doble que el décimo. En el pulso por ligas, el informe destaca que el club medio de la Premier alcanzó 265 millones en 2024, muy por encima del club medio alemán (164) y lejos del español (77 millones).

Wesley Fofana, jugador del Chelsea / CHELSEA

Los costes, la parte negativa de la balanza

Sin embargo, la parte negativa de la balanza sitúa el gasto salarial como el principal capítulo y estima que representa el 65% de los ingresos en 2024.

La buena noticia es que los clubes han contenido los salarios de jugadores: +3% en 2023, +2% en 2024 y una previsión de +2/3% en 2025.

La otra cara está en la estructura: entre 2021 y 2024, los salarios de no jugadores (técnicos y administrativos) subieron un 42% y los empleados a tiempo completo pasaron de 78.000 a 94.000, con más aumentos en 2025.

En paralelo, los costes operativos no salariales siguen escalando y la proporción de ingresos destinada a ellos podría pasar del 30% (2021) al 36% (2025).

Récord de traspasos, con el Chelsea al frente

En traspasos, el informe deja un dato llamativo: el regreso a la actividad récord tras la pandemia disparó ingresos extraordinarios y llevó el coste neto de traspasos a caer hasta 300 millones en 2024 (desde 3.100 millones en 2021).

En el balance de cinco años, el Chelsea lidera el gasto bruto (2.225 millones), mientras el Manchester United encabeza el gasto neto (794). Aun así, la UEFA advierte de un efecto colateral: más actividad hoy implica más costes futuros (amortizaciones, agentes y deuda por traspasos).

Números en negro

Pese a las pérdidas agregadas, los balances se fortalecen. Los clubes cerraron 2024 con patrimonio neto positivo de 11.700 millones (+20%) y un récord de aportaciones de capital: 3.000 millones inyectados en 151 clubes.

También se dispara la inversión “real”: 2.400 millones en estadios e instalaciones en 2024 (segundo récord consecutivo), con inversiones destacadas de Real Madrid, Barça y Everton.

El informe completa la radiografía con una tendencia que ya define el mercado: la inversión se vuelve más compleja (participaciones minoritarias, acuerdos entre varios clubes) y la multi-propiedad crece hasta 345 inversiones en múltiples clubes, mientras la insolvencia se mantiene contenida y en descenso respecto a la década pasada.

En resumen: el fútbol europeo factura como nunca, pero la batalla ya no es solo ingresar más, sino sostenerlo con una estructura cada vez más cara.