Así funciona la Champions 2025-2026: formato, equipos y novedades

La Champions League vuelve esta temporada repitiendo el cambio de formato presentada la pasada campaña, con la fase liga en la que los equipos jugaron más partidos, aunque no entre sí, antes de pasar a las rondas eliminatorias.

Esta próxima temporada 2025/26, la UCL celebra su 71ª temporada, la 34ª desde que pasó a llamarse UEFA Champions League, y la segunda desde el cambio de formato.

La Champions 25/26 la jugarán un total de 36 equipos (29 clasificados directamente para la fase liga, ya sea por su posición en la liga nacional o por ser ganadores de la Champions League, como el Paris Saint-Germain, o de la UEFA Europa League, como el Tottenham; y las últimas siete plazas llegan a través de la fase de clasificación, que culmina en los play-offs de agosto). La fase en la que los equipos acceden a la clasificación se basa en el ranking de clubes por federaciones. Todas las eliminatorias se juegan a doble partido.

Esta temporada, además, ha sido necesario realizar un reajuste, ya que el PSG, ganador de la Champions League la pasada temporada, también se clasificó automáticamente por su posición en la liga nacional, por lo que entró automáticamente el Olympiacos a la fase liga.

¿Cómo funciona el nuevo formato?

En el nuevo formato, los equipos disputan ocho partidos en una fase de liga, enfrentándose a ocho rivales distintos (cuatro en casa y cuatro fuera).

Los equipos se organizan en cuatro bombos, enfrentándose a dos clubes de cada uno (un partido como local y otro como visitante). Este formato ofrece una mayor diversidad de duelos y eleva la competitividad desde el inicio, haciendo que la fase inicial resulte más atractiva para los aficionados.

Los ocho primeros de la clasificación acceden directamente a los octavos de final, mientras que los equipos situados entre las posiciones 9 y 24 disputan un play-off a doble partido para conseguir el pase.

Los conjuntos que terminen del puesto 25 en adelante quedan eliminados y no tendrán opción de acceder a la Europa League.

En el play-off, los equipos clasificados del 9 al 16 se enfrentarán a los que finalizaron entre el 17 y el 24, actuando los primeros como cabezas de serie y con ventaja de casa en el partido de vuelta.

A partir de octavos, el torneo continúa con eliminatorias directas hasta la final, con emparejamientos definidos en parte por la posición lograda en la fase de liga. Desde la temporada 2025/26, como novedad, el equipo mejor clasificado en esa fase jugará siempre la ida como visitante y la vuelta como local.

Las novedades de la temporada 2025/26

A partir de la temporada 2025/26, los equipos que terminen mejor posicionados en esta primera fase obtendrán la ventaja de cerrar en casa en todas las rondas eliminatorias.

Si un club elimina a otro que había logrado una mejor clasificación en la fase de liga (como ocurrió en la 2024/25, cuando el PSG dejó fuera al Liverpool, líder de la tabla), asumirá su puesto como primer clasificado y jugará todas las eliminatorias restantes con el partido de vuelta en casa. En ese escenario, el PSG se convertiría en cabeza de serie, manteniendo dicha ventaja frente a cualquier rival, excepto en la final.

Los equipos clasificados

Estos son todos los equipos clasificados para la Champions League 2025/26:

FC Barcelona (1º España) Real Madrid (2º España) At. Madrid (3º España) Athletic (4º España) Villarreal (5º España) Liverpool (1º Inglaterra) Arsenal (2º Inglaterra) Manchester City (3º Inglaterra) Chelsea (4º Inglaterra) Newcastle (5º Inglaterra) Tottenham (Campeón Europa League) Bayern Múnich (1º Alemania) Bayer Leverkusen (2º Alemania) Eintracht Frankfurt (3º Alemania) Borussia Dortmund (4º Alemania) Nápoles (1º Italia) Inter Milán (2º Italia) Atalanta (3º Italia) Juventus (4º Italia) PSG (1º Francia) Olympique Marsella (2º Francia) Mónaco (3º Francia) PSV Eindhoven (1º P. Bajos) Ajax (2º P. Bajos) Sporting CP (1º Portugal) Union Saint-Gilloise (1º Bélgica) Galatasaray (1º Turquía) Slavia Praga (1º Rep. Checa) Olympiacos (1º Grecia) Kairat Almaty / Celtic (playoffs) Pafos / Crvena Zvezda (playoffs) Strum Graz / Bodo/Glimt (playoffs) Qarabag / Ferencvaros (playoffs) Copenhagen / Basel (playoffs) Benfica / Feberbahce (playoffs) Brujas / Rangers (playoffs)

El calendario de la Champions

Estas son las fechas en las que se disputarán los partidos esta temporada. Cada día de competición habrá dos partidos a las 18:45h CET, mientras que los demás serán a las 21:00h CET.

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Play-offs eliminatorios: 17/18 y 24/25 febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 (Budapest)