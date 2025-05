Frattesi, el héroe ciego de los goles importantes: "Lo vi todo negro"

"¿Qué pasó? No sé, no sé. La verdad es que tuve suerte de haber terminado el partido porque grité tanto que al final todo fue negro...". El exacerbado grito de Davide Frattesi tras marcar el 4-3 ante el Barça casi le deja sin terminar el partido. Pero bien valen unas semifinales de Champions League para dejarse poco menos que el alma. El centrocampista, ingresado en la segunda parte, fue el héroe una vez más. Aunque pagara con ello quedarse ciego por unos momentos.

Fue él quien, en el minuto 99, puso su firma en la victoria definitiva. Preparó el remate dentro del área, buscando el flanco más debil de Szczesny, y allí la mandó a guardar, provocando la explosión de un Giuseppe Meazza empapado por la torrencial lluvia.

Se fue corriendo al córner, subió las vallas y gritó como ninguno ante una afición enardecida. Al reanudar el partido se quedó sin aire, perdió la visión y tuvo que ser atendido por los médicos, que descartaron nada más grave que un simple mareo por la locura momentánea.

"NO ES QUE YO TENGA MUCHO TALENTO..."

"No sé qué decir, pensé que no podría repetir algo así en términos de emociones, pero esta noche sucedió lo increíble. Un gol como el de hoy es parte de mi carrera. No es que yo tenga mucho talento... Pero siempre he sido el último en rendirme y el primero en creer en él. Es una recompensa al compromiso y la dedicación", dijo a los micrófonos tras terminar el duelo.

Frattesi, autor del 4-3 / AP

No era la primera vez que el destino le elegía como héroe esta temporada. En Múnich, con un partido que apuntaba a empate entre los 'nerazzurri' y el Bayern Múnich, Frattesi ya apareció dentro del área para marcar el que entonces era el 1-2 al 88'. También enloqueció, quitándose la camiseta y celberando a rabiar.

Simone Inzaghi comprobaba que tenía un número '12' de lujo para las segundas partes a nivel continental. En el torneo ha disputado solo cuatro partidos como titular. Los últimos cuatro ha sido suplente, y en ambas eliminatorias resultó fundamental su aporte.

"¿Cómo nos mantuvimos con vida? Con 3-3, Marcus (Thuram) decía que estaba cansado, y le dije: 'mira, vamos a ganar'. Entré, pero es como si hubiera jugado hasta ese momento, por lo que viví con mis compañeros desde el banquillo; nunca paré. Realmente jugué 120 minutos", sentenció a la prensa italiana. Sin él, el Inter no estaría en Múnich. El héroe ciego volvió a brillar.