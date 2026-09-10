Francia vacila al Barça con Dro y Ferran

Algo hay en París. Será la Torre Eiffel, sus calles con encanto, su gastronomía... o Luis Enrique. Ya creó un monstruo con Ousmane Dembélé y ahora parece decidido a hacer lo mismo con Ferran Torres, que ha caído de pie en la capital francesa. Cinco goles en sus cuatro primeros partidos con el PSG entre Ligue 1 y Champions. Un doblete, un hat-trick y la sensación de que puede ser más que un útil recurso para el asturiano.

El de Foios venía con el guapo subido tras ser el héroe de la segunda estrella y no quiso pasar de puntillas en su debut europeo con los 'rouge et bleu'. Se dio un festín. Tres goles para decorar una goleada (6-1) con la que el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, abrió la defensa de su corona exhibiendo músculo, fútbol y una autoridad que terminó por arrollar al Slovan Bratislava de Yaya Touré.

Después de encadenar cuatro partidos sin ganar, disipó de un plumazo cualquier duda que hubiera podido generar. No dio opción al Slovan Bratislava, víctima desde el primer minuto de un vendaval parisino que no encontró resistencia.

Primer hat-trick europeo del 'Tiburón'

El valenciano firmó su primer hat-trick en la Champions en su estreno con el Paris Saint-Germain. No lo había conseguido en sus 50 partidos anteriores en la competición —nueve con el Valencia, siete con el Manchester City y 34 con el Barcelona—, pero sí a la primera con la elástica 'rouge et bleu'.

Tres goles, tres registros distintos. Primero, un desmarque a la espalda de la defensa y una definición de '9' tras el pase de Dembélé. Después, control orientado en la frontal y golpeo con rosca, ajustado y a media altura. Y, para completar el repertorio, un remate poco ortodoxo tras un córner. Nada. Que se le caen los goles.

El de Foios fue escogido MVP del partido. Eso sí, no fue el hombre de la noche bajo el juicio de su entrenador: "¿Ferran Torres? ¡El jugador que más me sorprendió hoy es Ousmane Dembélé!", respondió con contundencia a los micrófonos de 'Canal+'.

Dro, titular

De exazulranas va la cosa. También Dro, que aprovechó su primera titularidad en la Champions para dejar su sello: asistencia a Fabián en el sexto y último tanto parisino. Una actuación que volvió a convencer a Luis Enrique, que confía plenamente en el gallego: "Dro solo tiene 18 años y juega a un nivel increíble. Me encanta ver cómo progresa. Tendrá oportunidades si sigue jugando así".

Dro, en su primera titularidad en la Champions con el PSG / YOAN VALAT / EFE

Al de Nigrán, eso sí, la titularidad le cogió por sorpresa: "No esperaba jugar, pero hay que estar preparado para cuando llegue el momento". El momento llegó y no lo desaprovechó. Lejos de acusar los nervios del estreno, hizo gala de su inteligencia táctica, su talento y una precisión exquisita con el balón en los pies.

"Aquí se ganan Champions"

Y de mensajes con segundas. Antes incluso de que echara a rodar el balón, la cuenta oficial de la Ligue 1 en español publicó en 'X' un escueto pero contundente "Aquí se ganan Champions", en referencia al PSG y a sus dos exbarcelonistas, Ferran Torres y Dro. Un mensaje que podía percibirse como una indirecta al Barça, club de procedencia de ambos.

El tuit se llenó rápidamente de respuestas. Algunos usuarios recordaron que el Barcelona tiene cinco Champions, por las dos que suma el PSG; otros tiraron de ironía para señalar que la Ligue 1 ha llegado a aplazar partidos de su competición para facilitar al conjunto parisino su preparación para la Champions.

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Tampoco faltaron quienes pusieron el foco en Luis Enrique y recordaron que el PSG tuvo que recurrir a un entrenador con ADN Barça para alcanzar sus mayores éxitos europeos.