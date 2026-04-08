En Francia advierten sobre el PSG-Liverpool: "Va a ser una carnicería"

El cruce de cuartos de final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool llega cargado de expectativas… y también de declaraciones incendiarias. A solo dos días del partido de ida en el Parque de los Príncipes, el exinternacional francés Christophe Dugarry no ha dudado en posicionarse de forma rotunda a favor del conjunto parisino, al que ve muy superior frente a unos “Reds” en crisis.

Durante su intervención en el programa 'Rothen s’enflamme', Dugarry fue tajante: considera que el duelo está prácticamente decidido antes de jugarse. El campeón del mundo en 1998 describió la eliminatoria como una “paseo militar”, insistiendo en que la diferencia de nivel actual entre ambos clubes es “colosal”. En su análisis, el PSG atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada, mientras que el Liverpool ofrece una imagen muy alejada de su mejor versión.

Dugarry durante su etapa en el Barça / JORDI CORTINA

El exdelantero francés se apoyó en los números para justificar su postura, subrayando la irregularidad del equipo inglés en su campeonato doméstico: “Va a ser un paseo, sinceramente. El Liverpool es catastrófico. 14 victorias, 10 derrotas y 7 empates desde el inicio de la temporada en liga. Son catastróficos”. Más allá de los resultados, lo que más le preocupa es la falta de cohesión colectiva: según Dugarry, el Liverpool cuenta con buenos futbolistas, pero no logra funcionar como bloque. “No voy a decir que tienen malos jugadores, pero no juegan juntos. En mi opinión, la diferencia de nivel es colosal. Creo que el PSG va a dejar sentenciada la eliminatoria en el partido de ida”.

"No tienen nada, no tienen piernas"

Las críticas se intensificaron al referirse al rendimiento reciente del conjunto dirigido por Arne Slot. Dugarry puso como ejemplo la dura derrota por 4-0 sufrida ante el Manchester City en la FA Cup, un resultado que, a su juicio, evidencia la fragilidad actual del equipo. También cuestionó la intensidad de juego del Liverpool, asegurando que carece de ritmo, piernas y energía, factores clave en el fútbol de élite: “¿Habéis visto jugar al Liverpool? ¡Son catastróficos! No tienen piernas, no tienen nada. Técnicamente tienen buenos jugadores, no son torpes, pero juegan a dos por hora y media”.

En contraste, el PSG llega al choque en un momento óptimo tanto físico como mental. Dugarry destacó la intensidad que el equipo parisino es capaz de imponer en cada partido, así como la confianza recuperada en las últimas semanas. Para él, este “momentum” es determinante en la fase decisiva de la temporada, y coloca claramente al conjunto francés como favorito: “Cuando ves la intensidad que es capaz de meter hoy el Paris Saint-Germain, con piernas recuperadas, con mentalidad y con todo lo que han vuelto a encontrar… no hay comparación entre los dos equipos. ¡Va a ser una carnicería! ¡Va a ser una carnicería!”.

Otro aspecto que juega a favor del PSG, según el exjugador, es su reciente historial frente a equipos ingleses. En los últimos enfrentamientos europeos, el club parisino ha logrado imponerse con autoridad a varios representantes de la Premier League, lo que habría generado cierto temor entre sus rivales: “Se dan cuenta, acaban de encajar cuatro goles ante el Manchester City que vimos contra el Real Madrid… el momento es importante en la segunda parte de la temporada”.

Además, el contexto de plantilla también parece inclinar la balanza. El PSG llega sin bajas significativas, mientras que el Liverpool podría acusar ausencias importantes, como la del guardameta Alisson Becker, así como el estado físico de jugadores recién recuperados. Todo ello refuerza la percepción de desigualdad que plantea el exinternacional francés, que fue aún más lejos al hablar del impacto psicológico: “Tienen miedo. Todos los equipos ingleses han sido barridos desde hace aproximadamente un año y medio. Hoy todos tienen miedo del Paris Saint-Germain. Os garantizo que van a llegar con miedo”.