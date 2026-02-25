La fórmula del Bodo/Glimt: entrenar fuera de casa, un expiloto militar y más fútbol que dinero

Dos victorias presumía el modesto Bodo Glimt entrando a los playoffs rumbo a octavos de final de la Champions League, donde se presentaba como "la Cenicienta" de las eliminatorias. Con mucho fútbol y avanzando en las eliminatorias con el mote de ser el "mata gigantes", el equipo noruego ya piensa en grande y en la mesa pone el objetivo de ganar la Champions.

Rompiendo la barrera del sonido

Las hazañas del Bodo Glimt son una mezcla del esfuerzo físico y preparación mental, para la cual cuentan con la ayuda de un expiloto militar noruego.

Bjørn Mannsverk participó como piloto de cazas durante operaciones en Afganistán y Libia, antes de unirse al equipo en 2017 como coach psicológico. Desde entonces, su propósito en el vestidor es implementar los métodos psicológicos militares para que los jugadores no pierdan la concentración en los momentos más importantes y puedan rendir al máximo.

Como él mismo explicó en una entrevista para The Associated Press, uno de los mejores trucos es la meditación, en la que repiten "cosas aburridas todos los días, pero con 100% de atención".

Un método efectivo, porque después de cinco jornadas en la fase de liga de la Champions, el equipo apenas presumía dos empates (y mismos puntos) que lo tenían con un 99,7% de posibilidades de quedarse fuera del torneo. A continuación, el Bodo Glimt gestaría una de las rachas más inesperadas en el fútbol europeo.

A 4.700 kilómetros de casa

Ubicado en el Círculo Polar Ártico, el pueblo de Bodo debe arreglárselas año con año para lidiar con el invierno noruego, que impide que su liga de fútbol se juegue hasta inicios de marzo -- con un calendario que corre hasta noviembre -- , así que técnicamente las hazañas del Bodo se están gestando en la pretemporada.

Por la misma razón el equipo aprovechó las fechas y previo a su serie ante el Inter de Milán entrenó en el Marbella Football Center, en España, a 4.700 kilómetros de Bodo.

El equipo suele realizar sus entrenamientos en su estadio, que tiene una capacidad para 8.270 aficionados y por las condiciones climatológicas únicamente cuenta con césped artificial, pero suele realizar entrenamientos de pretemporada durante el invierno en este centro de rendimiento.

Los billetes no patean balones

No solo son las condiciones en las cuales tienen que entrenar y la resistencia mental lo que ha acaparado la atención mediática, sino también el costo de su plantilla.

De acuerdo a la plataforma TransferMarkt, el costo de plantilla del Bodo Glimt ronda los €57,13 millones. Lo que equivale al 8,56% del valor de la plantilla del Inter de Milán (€666,8 millones).

Pero no solo es lo que valen sus jugadores, sino la manera en que los han fichado. Del once titular en el juego de vuelta con el Inter, cinco de ellos firmaron como agentes libres y los otros seis apenas sumaron un costo aproximado de €13 millones.

Nikita Haikin: Agencia libre

Fredrik Sjøvold: Agencia libre

Odin Bjørtuft: €1M

Jostein Gundersen: Agencia libre

Fredrik Bjørkan: Agencia libre

Patrick Berg: €4M

Sondre Brunstad Fet: Agencia libre

Håkon Evjen: €2.5M

Jens Petter Hauge: €4M

Ole Didrik Blomberg: €1.3M

Kasper Høgh: €0.7M

Kjetil Knutsen

Por supuesto, estos factores quedrían en anécdota si no fuera por la gestión que ha hecho Kjetil Knutsen en el equipo, al cual dirige desde 2018 -- cuando el equipo volvió a primera división.

Knutsen ha sabido pilotear un avión que ha logrado ganar cuatro títulos de liga y alcanzando las semifinales de la Europa League en 2024, un logro que busca superar esta temporada, ahora en la Champions League.

"Creen que pueden ganar la Champions y están entrenando para ello"

En este sentido, el periodista especializado Rafael Escrig habló en 'El Partidazo de COPE' sobre las posibilidades del equipo noruego: "Creen que pueden ganar la Champions y están entrenando y preparándose para ello".

Por eso, el entrenamiento de Knutsen es clave, ya que les enseña a "trabajar bajo presión". "No paran de correr, no paran de atacar, es su mentalidad", explicaba Escrig. "El partido que juegues en Noruega es que vas a sufrir como un perro".