Foden vuelve a cautivar al City

Todas las miradas estaban puestas en Haaland, que volvió a marcar contra su ex equipo, pero el gran protagonista del partido fue Phil Foden. El jugador inglés, autor de un doblete, cautivó de nuevo al Manchester City y a Pep Guardiola en la victoria sobre el Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la Champions League (4-1).

Con el único borrón de la derrota en Premier League contra el Aston Villa, el conjunto 'skyblue' venía creciendo en las últimas semanas en resultados y sensaciones de juego. En plena construcción de esta nueva versión del equipo, los de Guardiola tenían una dura prueba en la máxima competición continental frente al Dortmund.

Empezó el cuadro 'citizen' como un auténtico vendaval, haciendo daño sobre todo en las bandas con Savinho y Doku. Rápidamente, se vieron las carencias defensivas de los alemanes, que convirtieron en indetectable a Phil Foden. El internacional inglés avisó primero con un potente disparo y, ya pasado los primeros veinte minutos, encontró el primer tanto de los suyos con un preciso remate desde la frontal (1-0).

Pero no cesó aquí la ambición local. Ahora, era turno de Erling Haaland ante su ex equipo. Para empezar, el delantero noruego protagonizó una espectacular jugada individual que O'Reilly no supo finalizar. Y, otra vez, acudió a su cita con el gol de la primera mitad con un remate cruzado tras una eléctrica acción de Doku por el sector izquierdo (2-0). Golpe 'citizen' ante la pasividad del equipo alemán.

El mejor Foden está de vuelta

Tras el paso por los vestuarios, más de lo mismo. Savinho y Doku seguían siendo toda una pesadilla para los defensores del Borussia Dortmund, que eran totalmente incapaces de frenarlos. Pero, de nuevo, Foden con esa versión que cautivó al mundo del fútbol. El inglés repitió tanto, con otro disparo imparable desde fuera del área (3-0).

Pese a la superioridad del City, el equipo germano tiró de honor para recortar distancias en una jugada de estrategia que finalizó Waldemar Anton como si fuera un puro '9' (3-1). Este tanto envalentonó al Dortmund, pero golpeó una vez más el equipo 'skyblue' con otro buen tanto de Cherki (4-1). Victoria para los de Pep Guardiola para volver a su versión más letal.