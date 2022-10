FM sorprende al desvelar cómo sería la Champions a partir de la temporada 2024/25

Football Manager 23 ha mostrado los cambios en la fase de grupos: 36 equipos en lugar de 32 La capacidad anotadora de Haaland ha causado estragos por sus ridículas estadísticas

Los fanáticos de Football Manager ya han podido echar un vistazo a las novedades en la fase de grupos de la futura edición de la Champions League, y la verdad es que no están para nada impresionados.

Y es que la semana pasada, los entusiastas de la franquicia gozaron la oportunidad de jugar a la última edición del juego, con la versión Beta ya disponible para aquellos que la han preordenado. La habilidad de Erling Haaland para marcar goles también ha traspasado las pantallas, pero para causar estragos entre los jugadores, por motivo de sus ridículas estadísticas.

El juego lleva apenas unos días en el mercado, es por eso que los usuarios todavía tienen que familiarizarse con todos aquellos cambios introducidos. Y es que en el año 2024, el torneo de clubes europeos más relevante sufrirá grandes modificaciones en su fase de grupos, ya que esta constará de 36 equipos en lugar de los 32 actuales, además de formar parte de un mismo grupo.

The Champions League format in 2024-25… 😮



Via @y_dnafir pic.twitter.com/rS4XWqzxaY