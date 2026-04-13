Flick denuncia las primeras artimañas de Simeone ante el delegado de la UEFA

Imagen curiosa, y preocupante, justo antes de iniciar el entrenamiento del FC Barcelona en el Metropolitano. Hansi Flick ya lo tenía claro a la hora de diseñar el plan de trabajo para afrontar la vuelta de los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid: el técnico alemán pidió alterar los planes habituales y optó por realizar la rueda de prensa obligatoria y entrenar sobre el césped del feudo colchonero.

Flick, previsor como pocos, y habituado a llevarse alguna que otra sorpresa cada vez que viaja al Metropolitano, quiso evitarse sobresaltos de última hora. El técnico alemán saltó al terreno de juego y, una vez más, no le gustó nada lo que pisó y palpó en primera persona.

El entrenador del Barça se agachó en reiteradas ocasiones para tocar el césped del Metropolitano y, con gesto visible de enfado, mostró su malestar por el estado del terreno de juego. Pero la contrariedad de Flick no quedó ahí. El alemán no se quedó cruzado de brazos.

Tras comprobar que el césped, a su juicio, estaba demasiado alto y muy seco, buscó rápidamente al delegado de la UEFA, que estaba justo en la banda, y le llamó para mostrarle los detalles del terreno de juego y expresarle su malestar.

El delegado de la UEFA, a continuación, reclamó la atención de un segundo integrante del estamento europeo y tomó cumplida nota. Posteriormente, el propio club aseguró que, en principìo, las denuncias sobre la situación del césped del Metropolitano no iban a más a la espera de comprobar si el Atlético iba a realizar algún tipo de actuación en las 24 horas que todavía faltan para el inicio del encuentro.