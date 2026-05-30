¿Cuántas finales de Champions ha jugado el Arsenal? Historia y palmarés en la competición

El Arsenal se prepara para saltar al césped del Puskas Arena para disputar la final de la Champions League 2025/26. El conjunto dirigido por Mikel Arteta consiguió en billete hacia el partido por el título de Budapest después de eliminar al Atlético de Madrid en un partido profundamente marcado por el polémico penalti no señalado sobre Antoine Griezmann.

El rival del Arsenal en la final de la Champions League será el PSG, que viene de imponerse ante el Bayern de Múnich en una de las mejores finales que se recuerdan. Los de Luis Enrique consiguieron inclinar la balanza a su favor tras un frenético partido de ida (5-4), y en el Allianz el solitario tanto de Démbélé fue suficiente para certificar la victoria.

El PSG alcanza una nueva final de Champions tras vencer al Bayern / EFE/EPA/RONALD WITTEK

Esta tarde, el Arsenal volverá a disputar una final de la máxima competición continental después de 20 años. En el anterior precedente la fortuna no sonrío a los gunners, por lo que la presente edición les brinda la oportunidad de conquistar su primera 'Orejona'.

¿Cuándo jugó el Arsenal su última final de la Champions?

El último y único precedente del Arsenal en una final de la Champions League se remonta a la ya lejana temporada 2005/06, temporada en la que midió sus fuerzas ante el FC Barcelona. En aquella ocasión, la balanza se inclinó hacia el lado azulgrana, que conquistó su segunda 'Orejona' y dio paso a su época más gloriosa en la máxima competición continental.

Imagen del Barça-Arsenal, correspondiente a la final de la Champions League 2005/06 / OLIVER WEIKEN

La derrota del Arsenal estuvo profundamente marcada por la expulsión de su guardameta Lehmann, que vio una roja directa a los 18 minutos. A pesar de este contratiempo, Campbell consiguió adelantar a los 'gunners', pero Eto'o y Belletti consiguieron darle la vuelta al electrónico.

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Desde aquella fatídica derrota, lo más cerca que el Arsenal se había quedado de volver a tener la oportunidad de conquistar el título fueron dos semifinales, una en la temporada 2008/09 y otra hace apenas un año, en la temporada 2024/25.