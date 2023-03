La final de la Champions entre Madrid y Atlético vuelve a estar bajo sospecha: ¿Qué pasó en realidad?

El colegiado Matt Clattenburg admitió irregularidades en la final de la Champions de 2016 No anuló un gol en fuera de juego del Real Madrid y pitó un penalti al Atlético para compensar

Con el 'Caso Negreira' salpicando a todo el mundo del fútbol y en un momento en el que se pide más transparencia en la labor de los colegiados cuando no dejan de darse nuevas polémicas, se han sacado a colación ahora las declaraciones del colegiado Matt Clattenburg con relación a la final de la Champions que disputaron el Real Madrid y el Atlético en 2016.

El colegiado concedió una entrevista en el programa 'The Brazilian Shirt Name', donde explicó varias situaciones que se dieron en San Siro en ese partido. La primera explicación llegó sobre el gol en fuera de juego de Sergio Ramos, que adelantó al Real Madrid en los primeros minutos del partido: "Cuando el balón llegó al área, supe que hubo un toque de Bale. La había tocado en el medio y había ayudado a marcar a Sergio Ramos. Le dije al asistente, aunque era difícil por el ruido, le gritaba por los auriculares si sabía que había un toque en el medio después del saque de banda. '¿Sabes que hubo un toque? ¿Lo sabes?' Le vi mirando al video marcador y le grite: '¿Puedo reanudar el juego? ¿Viste el toque de Bale?".

Clattenburg no tuvo respuesta de su asistente, de forma que concedió el gol: "Él estaba totalmente congelado. Un minuto más tarde tuve que reiniciar el juego porque no contábamos con la tecnología. Le pregunté por los auriculares: '¿Simón viste ese fuera de juego?'. Me dijo que los auriculares no habían funcionado y yo le dije: '¿Funcionaban ahora y no antes cuando hicimos la decisión?'", insinuó con extrañeza el inglés.

Más tarde pitó un penalti para el Atlético que pareció dudoso: "Lo pité porque eso devolvía el equilibrio. Ya que el Madrid tuvo esa oportunidad con el gol en fuera de juego que el Atlético había recibido", aseguró.

El colegiado explicó el motivo de su decisión: "Fue uno de esos escenarios perfectos de arbitraje. Doy el penalti, Pepe viene y me dice que eso no ha sido falta y le dije que tampoco había sido legal el gol de ellos en fuera de juego y se fue. El Atlético tuvo la oportunidad de empatar el gol en fuera de juego y claramente fallaron. Y ahora me culparán a mi pero no pueden porque Griezmann tuvo la oportunidad con ese penalti".