CHAMPIONS LEAGUE
Final de la Champions League 2026: Fecha, dónde es y equipos clasificados
Conoce todos los detalles sobre la final de la presente edición de la Champions League, que se disputará en un horario atípico
La fecha en la que se conocerá la identidad del nuevo campeón de la Champions League cada vez está más cerca. Con la vuelta de las semifinales en juego, el próximo miércoles se conocerá la identidad de los aspirantes a ocupar el trono que ocupa el PSG desde el año pasado.
El primer billete hacia la gran final fue a parar a manos del Arsenal, que apeó al Atlético de Madrid. Después de firmar las tablas en el partido de ida, un solitario tanto de Bukayo Saka fue suficiente para brindar a los 'gunners' la victoria en el segundo asalto de la eliminatoria.
Una vez certificada su presencia en la gran final, el Arsenal tendrá que esperar al miércoles para conocer a su próximo rival. Este saldrá de la eliminatoria entre PSG y Bayern, que los parisinos afrontan con ligera ventaja después de imponerse en uno de los mejores partidos que se recuerdan en la máxima competición europea (5-4). Los bávaros, sin embargo, cuentan con el factor campo a favor como aliciente extra en busca de la remontada.
¿Dónde se juega la final de la Champions League?
De los 36 aspirantes que iniciaron su camino en la presente edición de la máxima competición europea, sólo dos llegarán a la disputa del partido por el título. Este se disputará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), escenario de lujo para poner el broche a la competición más importante.
El coliseo húngaro, bautizado en honor al legendario Ferenc Puskás, es la sede habitual de la selección nacional y cuenta con capacidad para 67.000 espectadores.
¿A qué hora se juega la final de la Champions League?
La final de la Champions League 2025/26 se disputará el próximo sábado 30 de mayo, aunque lo hará en un horario atípico. Mientras que en ediciones anteriores acostumbraba a dar comienzo a partir de las 21:00 horas (CET), este año el horario de inicio se adelantará a las 18:00 horas (CET).
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