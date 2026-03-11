CHAMPIONS LEAGUE
Final de la Champions League 2026: Fecha, estadio y entradas a la venta hasta el 19 de abril
Conoce todos los detalles sobre la final de la presente edición de la Champions League, que se disputará en un horario atípico
Empieza la cuenta atrás para conocer la identidad del nuevo campeón de la Champions League. Una vez celebrado el sorteo y confeccionado el cuadro final de la competición, los aspirantes a ocupar el trono que el año pasado consiguió el PSG ya conocen su camino a seguir hacia la final de Budapest.
La fase final de la Champions League dio su esperado pistoletazo de salida y ya estamos pendientes de los equipos que se clasificarán a la gran final de Budapest, después de superar la ronda de cuartos de final y a la espera de las semifinales.
Entre los equipos vivos que iniciarán su camino hacia el partido por el título se encuentra el PSG, defensor del título y firme candidato a revalidarlo. La representación española en la fase final de la Champions la conforma el Atlético de Madrid, único representante tras la eliminación de Barça y Real Madrid. Bayern y Arsenal completan el cuadro de semifinales.
¿Dónde se juega la final de la Champions League?
De este elenco de cuatro candidatos, sólo dos llegarán a la disputa del partido por el título. Este se disputará en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría), escenario de lujo para poner el broche a la competición más importante.
El coliseo húngaro, bautizado en honor al legendario Ferenc Puskás, es la sede habitual de la selección nacional y cuenta con capacidad para 67.000 espectadores.
¿A qué hora se juega la final de la Champions League?
La final de la Champions League 2025/26 se disputará el próximo sábado 30 de mayo, aunque lo hará en un horario atípico. Mientras que en ediciones anteriores acostumbraba a dar comienzo a partir de las 21:00 horas (CET), este año el horario de inicio se adelantará a las 18:00 horas (CET).
Entradas para la final de la Champions League: dónde y cómo se pueden comprar
Las entradas para la final de la Champions League 2025-2026 se podrán adquirir para el público en general a través de dicha página hasta el día 19 de abril.
De las 61.400 entradas disponibles, 39.000 se ofrecen directamente a los aficionados y al público en general. Los dos equipos finalistas recibirán una cifra de 17.200 entradas cada uno, mientras que las restantes se venden a nivel global a través de la página oficial de la competición.
Las entradas se dividen en tres categorías de precios y oscilan entre los 70 y 950 euros. Además, las entradas adaptadas para personas con discapacidad cuestan 70€ e incluyen una entrada gratuita para un acompañante, que deberá solicitarla.
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles de la Champions League
- Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League
- Iturralde González se sincera con la roja a Eric Garcia: 'Conociendo a Clément Turpin...
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: 'No lo entiendo
- El CTA da la razón al Barça
- La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
- Maldini sentencia el Atlético-Barça y señala a un titular clave: 'Tiene que jugar sí o sí