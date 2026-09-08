Festival de goles en Brujas con victoria del Aston Villa de Emery

El Aston Villa cosechó una sufrida victoria este martes ante el Club Brujas en la primera jornada de la Liga de Campeones en lo que fue un festival de goles que permitió ver las bondades y defectos de ambos conjuntos en un igualado encuentro.

El primer aviso lo dieron los 'villanos' tan solo un minuto después de que comenzara a rodar el esférico en el Estadio Jan Breydel, con un disparo desde la frontal del área del argentino Emiliano Buendía que se marchó fuera junto al palo izquierdo de Sommer, fruto del control del partido que buscaron los pupilos de Unai Emery durante los primeros compases del partido.

Esta propuesta dio resultado a los diez minutos de juego, cuando el escocés John McGinn firmó el primero para el Aston Villa tras un disparo desde la esquina derecha del área de Sommer, asistido por un Pau Torres que no vio obstáculo a la hora de ganar metros.

El gol puso contra las cuerdas al Club Brujas y a Sommer, que cometió un error poco habitual en la élite europea: tras un córner que pudo controlar sin problemas, se excedió unos metros fuera del área a la hora de pasar el balón con las manos, lo que provocó que el colegiado suizo Sandro Schärer pitara un peligroso libre directo en el balcón del área que acabó estrellándose en la barrera.

Sin embargo, poco tardaron los locales en lograr el empate tras un magistral pase del español Jan Virgili desde el costado izquierdo del área de Suzuki a un Vetlesen que definió a placer desde el punto de penalti, a donde llegó libre de marca.

Virgili, ex del Mallorca y que disputó su primer partido en Liga de Campeones con titularidad incluida, se echó a la espalda gran parte de la propuesta ofensiva del Club Brujas, que decidió incidir por la banda izquierda junto al lateral belga Seys en busca de ocasiones.

Inmediatamente después del tanto local, los 'villanos' respondieron de nuevo con una rápida secuencia de pases que nació prácticamente en el centro el campo, que se desarrolló cerca de la banda derecha y que permitió de nuevo a McGinn rematar en la frontal del área pequeña, sin que Sommer pudiera hacer nada.

Tres goles en poco más de 20 minutos que condensaron todas las acciones de peligro de un primer tiempo que se desinfló en términos de ocasiones claras hasta el filo del fin de la primera parte, tras otro error de Sommer, que salió a destiempo a despejar un balón que pudo recuperar Jackson para mandarlo al fondo de la red sin resistencia.

En el segundo tiempo, los locales fueron más incisivos en el plano ofensivo, con la búsqueda de opciones por los dos costados, aunque los frutos llegaron a los 60 minutos de nuevo por la banda izquierda, con un penalti por mano de Wan-Bissaka tras un pase de Seys.

El VAR tuvo que avisar al colegiado, que no lo indicó en el campo y fue a verlo a la pantalla, para pitar la pena máxima que fue transformada por Nicoló Tresoldi, que estuvo a punto de poner el empate en el marcador minutos después con un remate de cabeza que rozó el palo izquierdo y que a punto estuvo de entrar en la portería, en lo que fue un auténtico asedio del Club Brujas al área del Aston Villa.

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Pero ese dominio local se fue desinflando conforme se acercaba el pitido final gracias a la resiliencia de los 'villanos', que lograron mantener el marcador a favor a pesar de la insistencia del Club Brujas, lo que les permitió iniciar la temporada en la Liga de Campeones con una trabajada victoria.